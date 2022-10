Salzkorn Ja heisst Nein und Nein bleibt Nein «Ja, ich will», sagt Esther Friedli. Und will doch nicht Bundesrätin werden. SVP-Parteikollege Roger Köppel verwechselt auch gern mal ein Nein mit einem Ja.

Corinne Bromundt

«Ja, ich will.» Mit diesen Worten verkündete Esther Friedli am Freitag ihr Nein zu einer Bundesratskandidatur – indem sie anfügte: «Ja, ich will Ständerätin werden.» Die Nachricht wurde mit Spannung erwartet und mit Brimborium inszeniert. So lud die SVPlerin die Medien aus allen Landesteilen an den Rand des Kantons St. Gallen, wo sie am Rande einer Viehschau offenbarte, dass Bundesrätin nicht ihr Lebensziel sei.

«Ich bin bereit», hatte einen Tag zuvor Barbara Gysi getwittert, SP-Gegenspielerin im kommenden Ständeratswahlkampf. Sie sei bereit, für Paul Rechsteiners Nachfolge zu kandidieren. Keine Inszenierung, nur eine knappe Kurznachricht. So einfach geht’s auch.

Wobei: Dass soziale Medien nicht das verlässlichste Sprachrohr sind, musste jüngst Friedlis SVP-Parteikollege Roger Köppel erfahren. Sein Twitterkonto war bis am Freitag für eine knappe Woche gesperrt. Grund dafür war seine deplatzierte und viel zitierte Nachricht: «Jede grosse Liebe beginnt mit einem Nein der Frau.» Was er wohl von Friedlis Ja-Wort hält?