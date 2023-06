Salzkorn Freiheitspartei soll vom Schrottplatz der Geschichte geholt und wieder zusammengeschraubt werden Schon wieder kulturelle Aneignung: Ein Bleichgesicht gibt sich als Häuptling Winnetou von eigenen Gnaden und will in den Nationalrat.

Online - Leben - Kolumnen - Salzkorn

Also, wenn das keine kulturelle Aneignung ist. Ein selbst ernannter Häuptling im Winnetou-Kostüm trällert sein handgestricktes Liedchen «Make die Schweiz Winnetou again». Für den ehemaligen Wiler Videothek-Betreiber soll es irgendwie der Auftakt zur Gründung einer neuen Freiheitspartei sein. Jener Partei also, die die Autopartei schon mit Vollgas an die Wand gefahren hat.

Sagen wir mal so. Von Winnetou hat das impfskeptische Bleichgesicht offenbar genauso wenig Ahnung wie von den First Nations oder Karl May. Und wo bleibt eigentlich Old Shatterhand in diesem Szenario? Vielleicht schwingt der gerade seine Fäuste für ein Halleluja gegen Fake-News-Verbreiter?

Das Stammesoberhaupt von eigenen Gnaden will jedenfalls in den Nationalrat reiten. Vielleicht als Wolf im Schafspelz? Unmöglich, denn Wölfe sind hochsozial veranlagt und Schafe viel intelligenter als gemeinhin angenommen. Das allerdings gilt nicht für wahrheitsverdrehende Politakteure. Insofern wäre der Hobby-Apache dann doch in guter Volksparteigesellschaft.