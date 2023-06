Salzkorn Fortschritt bei der Energiewende? Stonehenge lässt grüssen Die Offensiven des Bundesparlaments zum Ausbau von Solar- und Windkraft drohen an Kleinkram zu scheitern. Da tröstet höchstens noch der Blick nach Grossbritannien.

Es war beeindruckend: Als sich letztes Jahr ein akuter Strommangel in der Schweiz abzeichnete, handelte das Bundesparlament blitzschnell. Offensiven zum beschleunigten Bau grosser Solar- und Windkraftwerke wurden angeschoben.

Diese Euphorie ist verflogen. Der «Solarexpress» droht in typisch helvetischem Kleinkram stecken zu bleiben. Es fehle an Leitungen, um den Strom von den Bergen in die Zentren zu bringen, heisst es plötzlich. Und beim «Windexpress» ahnt man, dass die Streitereien um jedes einzelne Windrad genau gleich weitergehen werden wie zuvor.

Mit anderen Worten: Die Schweiz, die sich in Europa so gern überlegen fühlt, blamiert sich gerade zünftig. Zum Glück gibt's noch Grossbritannien. Dort sagen Experten, das Land sei bei der Windkraft praktisch noch im Zeitalter von Stonehenge, 2500 Jahre vor Christus. Bis das Ausbauziel erreicht sei, dauere es beim aktuellen Tempo noch 4700 Jahre. Vielleicht schafft es die Schweiz ja ein paar Jahre früher - steter Tropfen höhlt den Stein.