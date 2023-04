Salzkorn Flucht aus dem Bundeshaus: So klappt's bestimmt Nach der furchtbar langsamen Evakuierung des Bundeshauses am 14. Februar läuft nun in ähnlich schleppendem Tempo die Suche nach besseren Lösungen. Wir helfen gern nach.

Ins Bundeshaus reinzukommen, ist nicht ganz einfach. Als Normalbürger steht man oft Schlange bei der Sicherheitskontrolle. Wer schnell wieder raus will, muss ebenfalls mit Hindernissen rechnen. Als das Gebäude im Februar wegen einer verdächtigen Person evakuiert werden musste, klappte das schlecht. Manche Parlamentsmitglieder warteten eine Stunde - an den Drehtüren herrschte Stau.

Jetzt hat der Bundesrat eine Überprüfung der Notfallpläne beschlossen. Man ahnt: Bis da was Schlaues herauskommt, kann es dauern. Gerne helfen wir nach: Wie wär’s mit aufblasbaren Rutschbahnen, wie sie bei Flugzeugen verwendet werden? Ein Airbus mit 800 Passagieren lässt sich damit innert 90 Sekunden entleeren. Wäre doch ein Leichtes, ein paar solche «escape slides» an den Fenstern des Bundeshauses zu montieren, oder? Für Notfallübungen bietet sich der letzte Tag der Session an, dann ist der Fluchttrieb der Politikerinnen und Politiker am grössten. Via Notrutsche schaffen sie’s bestimmt sogar auf einen früheren Zug.