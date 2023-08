Salzkorn Feiern in Zeiten der Life-Balance-Diktatur Ausreichend zu schlafen, wird zum Kennzeichen der Elite. Das hat Folgen für die Partykultur.

Illustration: Corinne Bromundt

Früher haben sich Topmanager damit gebrüstet, mit drei Stunden Schlaf auskommen. Wer wenig schläft, kann besser performen, hiess die Devise. Doch der Mythos bekommt Risse. Ausreichend Schlaf gilt heute als Statussymbol. Manager prahlen mit ihrem achstündigen High-Quality-Tiefschlaf, im morgens im Büro mit blitzblanken Äuglein zur Hochform aufzulaufen.

Dasselbe gilt auch für die Daydance-Fraktion.Tanzen, feiern, im Rausch der Musik aufgehen und nach der durchfeierten Nacht bei Sonnenaufgang nach Hause torkeln – das war einmal. Heute wird am Tag gefeiert.

Der nächste Muted Daydance (mit Kopfhörern) findet am 26. August im St.Margrether Strandbad Bruggerhorn statt. Man feiert am Tag und geht früh ins Bett, um am nächsten Tag fit und ausgeschlafen zu sein. Damit die Leber den Alkohol optimal verdauen kann. Oder am besten gar keinen Alkohol trinken. So geht Feiern im Zeitalter von Life-Balance-Diktatur und Optimierungswahn. Ein Prosit auf die schöne neue Daydance-Zeit. Aber bitte alkoholfrei.