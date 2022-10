Salzkorn Esther Friedli, die Frau für alles Ständerat, Kantonsregierung, Bundesrat: Esther Friedli wird derzeit für viele Ämter gehandelt. Jetzt fehlt nur noch eine Vakanz im Vatikan.

Hoch oben wohnt Esther Friedli bereits, und in der Politik greift sie als Nationalrätin auch nach der Decke. Doch jetzt soll die Lebenspartnerin von Ex-SVP-Präsident Toni Brunner und Wirtin im «Haus der Freiheit» in noch höhere Sphären aufsteigen.

Nur: Die Friedli-Begeisterung führt die SVP auch in ein Dilemma. Soll sie als Zugpferd in den Nationalratswahlen fungieren? Soll sie als Ständeratskandidatin antreten, oder doch eher auf einen Sitz in der Kantonsregierung aspirieren? Vielen reicht das nicht. Für sie ist klar: Esther Friedli muss Bundesrätin werden. Dass mit Karin Keller-Sutter bereits eine St.Gallerin in diesem Gremium sitzt, spielt da keine Rolle. Zudem ist Friedli ja gebürtige Bernerin. Ein bisschen Ruhm hätten die also auch davon.

Und was sagt Esther Friedli selber dazu? Vorderhand nichts. Für eine Antwort auf alle diese Fragen sei es zu früh, heisst es aus dem «Haus der Freiheit». Das Multitalent lässt sich nicht drängen. Denn sie weiss: In Rom wabern Gerüchte, dass Papst Franziskus schon bald zurücktreten dürfte.