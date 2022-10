Salzkorn Eine Schnellstrasse für Deutschland und ein Autobahnanschluss für Ausserrhoden Wil West lehrt uns: Eine verlorene Abstimmung kann man mit dem Verkauf von Land umgehen. Das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten.

Corinne Bromundt

Nein, lautet das Verdikt des St. Galler Stimmvolks. Es will nichts von der Erschliessung des Wil-West-Areals wissen und schmetterte den Sonderkredit an der Urne ab. Ein Irrtum zu glauben, damit wäre das Grossprojekt begraben. Denn der unterlegene Finanzdirektor Marc Mächler hat einen Kniff parat: Er will die 12,4 Hektaren Land einfach dem Thurgau abtreten. Ohne fakultatives Referendum und damit ohne Mitsprache des störrischen Stimmvolks.

Da eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten im Umgang mit demokratischen Entscheiden. Beharrt der Bund darauf, die Bodensee-Thurtalstrasse nicht weiterzuverfolgen, kann der Thurgau das nötige Land kurzerhand Deutschland zuschieben, das bekanntlich gern Autobahnen baut (sogar ohne Tempolimit!). Und sollte sich das St. Galler Stimmvolk dereinst gegen einen Autobahnanschluss beim Güterbahnhof entscheiden, kann der Kanton das Areal Appenzell Ausserrhoden abgeben. Böse Zungen sagen ohnehin, die geplante Verbindung käme nur den dortigen Steuerflüchtlingen ­zugute.