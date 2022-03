Salzkorn Eine Linie mehr als Zürich: St.Gallen bleibt auf dem Kokain-Thron – nicht mal ein Rechenfehler kann uns stoppen! Ein Drogenbericht zeigte vergangene Woche: Der Kokainkonsum in St.Gallen ist 2021 explodiert. Damit haben wir Zürich um mehr als nur eine Nasenlänge hinter uns gelassen. Doch auf den Rausch folgt der Kater.

Was haben wir gefeiert am vergangenen Wochenende - die Korken knallten, der Sekt floss und bestimmt wurde auch die eine oder andere Linie gezogen -, nachdem die europäische Beobachtungsstelle für Drogen ihren jährlichen Bericht veröffentlicht hat: In St.Gallen wurde 2021 soviel Kokain konsumiert wie noch nie. Dies haben die Forscher anhand Rückständen im Abwasser nachgewiesen. Der Konsum in St.Gallen hat sich gegenüber dem Vorjahr beinahe verdoppelt.

Damit haben wir Zürich, langjähriger Direktkonkurrent um den Schweizer Spitzenrang, der uns meist um eine Nasenlänge voran war, bei weitem geschlagen. Nimm das, Zürich!

Doch auf den Rausch folgt meist der Kater. Die Forscher haben sich verrechnet. Statt 1336 Milligramm Kokain-Rückstande pro 1000 Personen sind es nur noch 888 Milligramm. Immerhin eine schöne Zahl. Und als der erste Schock verarbeitet ist, stellen wir erleichtert fest: Wir sind immer noch auf dem zweiten Spitzenrang in Europa. Und weiterhin vor Zürich.

Das muss gefeiert werden! Hat jemand Coke?