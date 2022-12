Salzkorn Die neue Ostschweizer Identität Seit dem Niedergang der Textilindustrie weiss die Ostschweiz nicht, was sie ausmacht. Jetzt gibt es Hoffnung. Dank der HSG und einem autonomen Kollektiv.

Oft heisst es, der Ostschweiz und St.Gallen als grösster Stadt fehle eine eigene Identität. Etwas, was diese Region wirklich ausmache. Zum Grossraum Zürich will man nicht so wirklich gehören und der Metropolitanraum rund um den Bodensee hat etwas gar viele Grenzen – tatsächliche und in den Köpfen –, als dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner wirklich als zusammengehörend verstehen würden.

Oft folgt auf derlei Ausführungen gleich ein Verweis auf den Niedergang der Textilindustrie. Seither, so wird suggeriert, ist die Ostschweiz vieles ein bisschen und nichts so wirklich.

Doch nun scheint sich ein neuer Standortfaktor zu etablieren. Und das ironischerweise von unterschiedlichsten Teilen der Gesellschaft. Während Angestellte der liberalen Kaderschmiede HSG wissenschaftliche Arbeiten einreichen, die den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens nicht standhalten, besetzt ein autonomes Kollektiv ein Haus, ohne wirklich dort zu sein. Findige Touristiker tüfteln vielleicht schon an einem neuen Slogan: St.Gallen – Schein oder Sein?