Salzkorn Der Macho am Rockzipfel der Fussballmama Ein lüsterner Verbandspräsident vermiest seinen Fussballerinnen die Weltmeisterlaune.

Egal ob Dorf, Quartier oder Stade de Suisse. Wöchentlich bringen Fussballspielende den Nachweis, dass Adi Preissler, ehemaliger Käpt’n von Borussia Dortmund, recht hatte mit dem Spruch: «Grau is’ im Leben alle Theorie – aber entscheidend is’ auf’m Platz.» Diese Erkenntnis macht am Stadionausgang nicht halt. Schauen wir nach Spanien. Olé! Die Fussballfrauen sind Weltmeister.

Doch die Freude währte kurz, denn der mächtige Fussballpräsident verhält sich nicht nur übergriffig gegenüber Spielerinnen, nein, er ist auch frei von jeglicher Einsicht. Zu Hilfe eilt ihm eine dieser Fussballmütter. Seine eigene Madre meint, mit einem Hungerstreik, oh Gott in einer Kirche, dem Sohne zu Hilfe eilen zu müssen. Und entlarvt so den 46-jährigen Boss als eigentlichen Bubi, der noch immer an Mamis Rockzipfel hängt. Gerüchten zufolge wollen verzweifelte Fans über der Pforte des Fussballverbands eine Tafel anbringen mit der Aufschrift: «Lasst, die Ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!» Das steht bei Dantes Inferno über dem Eingang zur Hölle geschrieben. bor