Salzkorn «Covfefe!» oder warum Donald Trump auf Twitter zurückkehren muss Nach der geplanten Übernahme von Twitter durch Tech-Milliardär Elon Musk hoffen wir alle, dass Donald Trump zurückkehrt. Und uns mit seinen sinnfreien Tweets unterhält.

«Covfefe!»: Erinnern Sie sich noch? Am 31. Mai 2017, sechs Minuten nach Mitternacht, setzte der damalige US-Präsident Donald J. Trump einen kryptischen Tweet mit einer sinnfreien Aneinanderreihung von Buchstaben ab. Sechs Stunden später war die Nachricht wieder gelöscht. Der Tweet sei Absicht gewesen, behauptete Trump. Und sein Pressesprecher sagte, der Präsident und eine kleine Gruppe von Leuten wüssten genau, was er meine. Natürlich!

Bald, so hoffen wir, kann der unumstrittene König von Twitter wieder in sein Reich zurückkehren, aus dem ihn der Tech-Konzern nach seinem Aufruf zum Sturm aufs US-Kapitol schändlicherweise verbannt. Ende April wurde bekannt, dass Twitter vor der Übernahme durch Tesla-Multimilliardär Elon Musk steht. Dieser hat wiederum verkündet, die Redefreiheit auf dem Kurznachrichtendienst wieder ausbauen zu wollen. Die grosse Frage ist nun: Begnadigt Elon Musk Donald Trump? Wir hoffen es – und freuen uns auf weitere so pointierte wie sinnfreie Tweets des @realdonaldtrump. #covfefe!