salzkorn Beim Nachbarn hört die Nächstenliebe auf Gespaltene Gesellschaft war gestern. Nun hat eine beispiellose Solidaritätswelle die Schweiz erfasst. Doch die neue Eintracht hat Grenzen.

Es rollt eine neue Welle durch das Land, die alle bisherigen in den Schatten stellt. Nein, die aktuell explodierenden Omikron-Fallzahlen sind nicht gemeint. Sie interessieren angesichts der Weltlage niemanden mehr.

Vielmehr hat eine beispiellose Solidaritätswelle die Schweiz erfasst. Berge von Hilfsgütern werden in Windeseile zusammengetragen, kurzerhand Transporte ins Kriegsgebiet organisiert, Hotelzimmer und private Schlafstellen für Flüchtlinge gebettet. Plötzlich sind sich alle einig. Hilfsbereitschaft statt gespaltene Gesellschaft!

Doch ganz so einfach ist es nicht mit der neuen Eintracht. Schon ein rein hypothetisches Szenario kann sie auf die Bewährungsprobe stellen. Sollten auch hierzulande Schutzräume nötig sein, wollen einige schon bis ins letzte Detail vorsorgen. Bereits jetzt erreichen den Kanton Thurgau deshalb Anrufe besorgter Bürger, die sich im Katastrophenfall nicht mit jedem Zeitgenossen einen Schutzraum teilen möchten. So nah will man dann doch nicht zusammenrücken. Beim eigenen Nachbarn hört die Nächstenliebe auf.