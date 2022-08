Salzkorn Rennfahrer fährt nicht gern Auto – und andere berufliche Handicaps Die besten Berufsleute sind jene, die ihre eigenen Schwächen kennen. Formel-1-Star Lewis Hamilton macht es vor.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton fährt nicht gerne Auto. Jedenfalls nicht im normalen Strassenverkehr. Zu stressig sei ihm das, sagt er in einem Interview. Auf den Strassen in Nizza etwa, «da kann alles passieren». Vermutlich droht ihm akuter Sekundenschlaf, bei derart langsamen Geschwindigkeiten. Aber so absurd es klingt: Der Brite ist mit dieser Art von Abneigung nicht allein. Schon seit grauer Vorzeit weiss man ja, dass manche Matrosen wasserscheu sind und nicht schwimmen können.

Es gibt jedoch noch erstaunlichere Beispiele: Ein Rega-Pilot hat vor nicht allzu langer Zeit in einem Zeitungsartikel frischfröhlich eingeräumt, er leide an Höhenangst: «Im Helikopter ist das aber kein Problem, schliesslich gibt es dort ja eine Art Geländer.» Dann sind wir als Rega-Gönner ja beruhigt. Und bleiben auch entspannt, wenn der Koch im Steakhouse bekennender Veganer ist. Aber bevor der Augenarzt das nächste Mal Ihre Pupillen untersucht: Vielleicht überprüfen Sie doch besser rasch seine Sehschärfe.