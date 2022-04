Salzkorn Angeberei im Quadrat Wer etwas auf sich hält, wirft mit englischen Ausdrücken um sich.

Illustration: Corinne Bromundt

Ein deutscher Name kam für den neuen Prunkbau der HSG anscheinend nicht in Frage. Nicht international genug. Das Learning Center auf dem Rosenberg heisst «Square». Englische Begriffe sind oft so schön catchy, so on point.

Zeitgeistig will auch das Theater St. Gallen sein und setzt auf den Coolness-Faktor Englisch. Es will den Platz zwischen Theater und Tonhalle künftig als «Third Place» nutzen, um neue Gruppen anzusprechen. Wahrscheinlich wird das groundbreaking concept dazu führen, dass dem Theater endlich die Türen eingerannt werden.

In der Kunst grassiert das Imponiergehabe mit Anglizismen ebenso. «Don't tell me history, tell me her story», fordert die Trognerin Karin Bühler in einer Textarbeit.

Digger, ich fühle mich lost. Wir werden überschwemmt mit englischen Ausdrücken, das ist nicht nice. Vielleicht sollte man bei der Namensgebung neuer Gebäude wie dem HSG-Square mehr auf die eigene Muttersprache vertrauen. Nach dem Motto: Don’t be square. Zu gut deutsch: Sei kein Spiesser.