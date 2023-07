Salzkorn Albert Einstein und der Hefeteig Unser Weltall verhält sich seltsam. Eine neue Mission soll jetzt Licht ins Dunkel bringen.

Hatten Sie schon einmal einen Hefeteig in der Küche - und das eigenartige Gefühl, dass er heimlich ausser Kontrolle gerät, wenn man ihn für einige Stunden allein lässt? Ein ähnliches Problem hat die Wissenschaft mit unserem Universum. Seit Milliarden von Jahren dehnt es sich aus. Seltsamerweise mit zunehmender Geschwindigkeit, was irgendwie unlogisch erscheint. Selbst unser Superhirn der Nation, Albert Einstein, hatte dafür keine brauchbare Erklärung.

Jetzt hat die Europäische Raumfahrtagentur ESA eine neue Sonde ins All geschossen, um herauszufinden, was da genau los ist. Die «dunkle Materie», die angeblich zwischen den Sternen und Planeten herum wabert, soll genauer erforscht werden. Mit einem Teleskop, obwohl sie natürlich unsichtbar ist. Wir sind gespannt. Die Erkenntnisse könnten «unser Weltbild erschüttern», heisst es bei der ESA.

Bis es so weit ist, orientieren Sie sich am besten am bisherigen Stand der Wissenschaft. Wenn Sie «dunkle Materie» in Ihrer Küche haben, war der Teig zu lange im Ofen.