Salez Stall in Vollbrand: Löscharbeiten dauern an +++ Nächtliche Brandwache nötig +++ Keine Verletzten +++ Stallbesitzer blickt optimistisch in die Zukunft Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, geriet in Salez ein freistehender Stall in Vollbrand. Das nebenstehende Wohnhaus konnte von den Flammen verschont werden. Es kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Die Feuerwehren standen am Nachmittag immer noch für Löscharbeiten im Einsatz.

Video: TVO

Kurz nach Mitternacht ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über einen Brand eines Stalls am Bahnweg in Salez ein. Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, rückten mehrere Feuerwehren mit rund 70 Angehörigen und einigen Fahrzeugen aus. Unterstützt worden seien sie zudem durch einen Löschzug der SBB.

Es konnte verhindert werden, dass der Brand auf das naheliegende Wohnhaus übergreift. Bild: BRK News

Die ersten am Brandort eintreffenden Mitarbeitenden der Kantonspolizei St.Gallen sowie Feuerwehrangehörige hätten den Stall in Vollbrand vorgefunden. Dem Besitzer und Nachbarn sei es rechtzeitig gelungen, die rund 70 Kühe aus dem Stall zu treiben. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass der Brand auf das Wohnhaus übergriff. Dennoch sei die seitliche Fassade beschädigt worden.

Stallbesitzer Heiner Göldi zeigt sich gegenüber TVO zwar gefasst, der Schock sitzt jedoch tief. «Das Ergebnis ist etwas düster», sagt er. «Selber kann man nichts mehr machen.» Trotz der Lage, blickt der pensionierte Landwirt optimistisch in die Zukunft. «Der Aufwand wird jetzt gross, aber es gibt sicher auch wieder bessere Zeiten», so Göldi. «Spätestens dann, wenn wir mit allen Tiere wieder auf die Alp gehen.»

Video: FM1

Die sich im Stall befindlichen Vorräte und Maschinen wurden gemäss Communiqué ein Raub der Flammen. Somit belaufe sich der Sachschaden auf mehrere 100‘000 Franken. Die ausgerückte Rettung habe sechs Bewohnende des Wohnhauses untersucht. Bei ihnen konnten keine Verletzungen festgestellt werden.

Die Bahnstrecke habe gesperrt werden müssen, da das Brandobjekt sich unmittelbar im Bereich der Gleise befindet. Die Brandausbruchszone befinde sich in einem Raum, in welchem sich eine Heizung befindet. Dieser befindet sich zwischen dem Haus und dem Stall, wie es in der Mitteilung heisst. Die Brandermittler des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen seien mit der Brandursachenermittlung beauftragt worden.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 100’000 Franken. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Letzte Glutherde tilgen und nächtliche Brandwache

Wie Marco Bertoldi, Kommandant der Feuerwehr Sennwald, gegenüber dem W&O sagt, standen die Feuerwehren am Dienstagnachmittag immer noch für Löscharbeiten im Einsatz. Es galt, auch noch die letzten Glutherde auszumachen und zu tilgen.

Gleichzeitig wurde das Brandobjekt abgesichert. So könne man das Grundgerüst stehen lassen. Eine statische Prüfung hat ergeben, dass dieses stabil sei.

Etwa um 18 Uhr wird das Gros der Feuerwehren aus Sennwald, Gams, Grabs und Werdenberg Süd die Tätigkeiten einstellen können. Mit Ausnahme jener Leute, welche von Dienstag auf Mittwoch für die nächtliche Brandwache zugeteilt wurden. Erst am Mittwoch wird entschieden, ob weitere Brandwachen nötig sein werden.

Video: Severin Halter

Zugausfälle zwischen Buchs und Salez-Sennwald

Der Kampf gegen das Feuer in den Nachtstunden, aber auch die Abbrucharbeiten hatten Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Buchs und St.Margrethen. Während des Brandes musste die Bahnstrecke gesperrt werden, da sich das Brandobjekt unmittelbar neben der Gleise befindet. Am Morgen verkehrten die Züge wieder.

Einschränkungen im Bahnverkehr: St. Margrethen SG - Buchs SG: 15.11.2022 13:21 - 18:00



Grund: Ausserordentliche Bauarbeiten.

Sämtliche Züge fallen aus.

Dauer der Einschränkung: bis mindestens 18:00 Uhr.



Bahnersatzfahrt: Buchs SG, Bahnhof -… https://t.co/6mpL0qL4oA — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) November 15, 2022

Für Abbrucharbeiten am Dienstagnachmittag musste dann aus Sicherheitsgründen der Strom der Bahnlinie abgestellt werden, heisst es bei der Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage. Somit fand auf diesem Streckenabschnitt den ganzen Dienstagnachmittag hindurch kein Bahnverkehr statt. Gemäss Störungsmeldung der SBB dauern die Einschränkungen bis in die Abendstunden. Reisende werden mit Ersatzbussen transportiert. (kapo/evw/ch)