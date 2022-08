Risikosportart Bei Walenstadt ist schon wieder ein Basejumper gestorben – von einem Verbot sieht die Gemeinde weiterhin ab Schon drei Basejumper sind in diesem Jahr bei Walenstadt ums Leben gekommen. Zuvor gab es jährlich einen Toten. Der Grund für die Häufung: Nach der Pandemie wagen deutlich mehr den Sprung vom Berg. Abhilfe böte eine Lizenzpflicht.

Schon wieder ist bei Walenstadt ein Basejumper tödlich verunglückt. Symbolbild: Kapo SG

Am Donnerstagmorgen informierte die Kantonspolizei St.Gallen über den Tod eines Basejumpers. Der 47-Jährige war vom Startpunkt «High-Tranch» Richtung Walenstadt gesprungen. Im Bereich Chämmsässli stürzte er «aus bislang unbekannten Gründen» ab, wie es im Communiqué heisst. Ein Arzt der Rega fand den Mann, ein Tourist aus Brasilien, konnte aber nur noch den Tod feststellen. Am Unglücksort im Einsatz standen auch die Kantonspolizei sowie deren Spezialisten der alpinen Einsatzgruppe.

Viel mehr Basejumper als üblich

Angelo Umberg, der parteilose Gemeindepräsident von Walenstadt. Bild: PD

Es ist bereits der dritte tödlich verunglückte Basejumper bei Walenstadt in diesem Jahr. Gemäss der Gemeinde Walenstadt gab es zwischen 2011 und 2021 je einen Todesfall pro Jahr. Allerdings lässt sich der Anstieg ein Stück weit erklären: 2022 rechnet man mit «etwa 2000 bis 3000 Sprüngen», wie Gemeindepräsident Angelo Umberg auf Anfrage mitteilt. Er hat zuvor Rücksprache gehalten mit der Swiss Base Association, in der die hiesigen Basejumper organisiert sind. Im vergangenen Jahr waren es noch 2140 Sprünge, 2020 wegen der Pandemie nur 1300. Umberg sagt: «Wir haben 2022 doppelt so viele Sprünge wie in anderen Jahren.» Die Gründe? «Zum einen können die Springer wieder reisen. Zum anderen war das Wetter in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich gut.»

Mitte Juli, als ein 31-jähriger Ukrainer nach einem Sprung Richtung Walenstadt ums Leben gekommen war, wurden Rufe nach einem Verbot laut. Die Gemeinden könnten solche theoretisch erlassen. Umberg sagt aber:

«Ich bin gegen solche Verbote, da sie nicht umsetzbar sind.»

Er appelliert stattdessen an das eigenverantwortliche Handeln, «denn sonst müsste man auch die Seen absperren. Man könnte ja darin ertrinken».

Auch Lauterbrunnen im Kanton Bern ist ein Basejumper-Brennpunkt. Der dortige Gemeindeschreiber regte im Juni beim Onlineportal «Nau» eine Lizenz für die Risikosportler an. Diese brauchen hierzulande Fallschirmspringer, aber nicht Basejumper. Von der Swiss Base Association ist zu hören, dass die meisten über eine Fallschirmlizenz verfügen. Deshalb sagt Umberg: «Aus meiner Sicht würde es Sinn ergeben, auf dieser Basis eine Zusatzausbildung anzubieten.»