Respektlos «Von einem anderen Bauern hätte es ‹es paar ad Ohre› gegeben» – zwei junge Wanderer melken im Alpstein eine Kuh Am vergangenen Wochenende versuchten zwei junge Männer im Alpstein, eine fremde Kuh zu melken. Die Milch wollten sie direkt in eine PET-Flasche abfüllen. Die betroffene Bäuerin suchte zunächst das Gespräch mit den Milchdieben, worauf sich diese aus dem Staub machten. Dem Tourismusdirektor von Appenzell Innerrhoden ist kein ähnlicher Fall bekannt.

Zwei junge Bergwanderer haben am Wochenende Milch von einer Kuh im Alpstein gestohlen. Bild: zVg

Im Alpstein spielt sich vergangenes Wochenende eine kuriose Szene ab. Zwei junge Bergwanderer stehen in einer steilen Bergwiese neben einer Kuh. Der eine hält eine PET-Flasche in der Hand und versucht einhändig, die Kuh zu melken. Der andere streichelt das Tier und steht Schmiere. Das gehörnte Braunvieh lässt alles über sich ergehen. Das berichtet FM1 Today.

«Unsere Kühe sind zurzeit mit einem Senn auf einer Alp im Alpstein», erzählt die betroffene Bäuerin, die anonym bleiben möchte, gegenüber FM1 Today. Als sie auf der Alp war, sei sie auf die beiden jungen Männer getroffen, die gerade einer ihrer Kühe «respektlos ans Euter griffen». Sie sei total erschüttert gewesen und empfand die Aktion als «absolute Frechheit».

Andere Landwirte wären weniger kulant

Guido Buob, Tourismusdirektor von Appenzell Innerrhoden, sagt: «In meinen 25 Jahren im Tourismus habe ich noch keinen solchen Fall erlebt.» Jedoch habe man bei Appenzell Tourismus keine Ahnung, wo sich der Vorfall abgespielt hat. Buob sagt: «Vielleicht war es nicht mal im Appenzellerland, sondern im Toggenburg.»

Guido Buob, Tourismusdirektor von Appenzell Innerrhoden. Bild: Karin Erni

Jedenfalls erstaune es ihn, dass die von FM1 Today genannte Bäuerin den Vorfall zuerst an die Medien und nicht direkt an die Polizei getragen habe. «Immerhin ist die unerlaubte Milchentnahme Diebstahl.» Gemäss FM1 Today suchte die Bäuerin zuerst das Gespräch mit den zwei jungen Männern, nachdem sie diese in flagranti erwischt hatte.

Sie bat die Milchdiebe, mit zur Alphütte zu kommen und die Situation mit dem Sennen zu besprechen. Darauf meinten die beiden Männer, dass sie keine Zeit hätten, und machten sich in einem günstigen Moment einfach aus dem Staub. «Nicht alle Bestohlenen wären so kooperativ und bieten zuerst das Gespräch an», sagt Buob. «Von einem anderen Bauern hätte es wohl ‹es paar ad Ohre› gegeben.»

Kühe können erschrecken und ausschlagen

Die Bäuerin betont im Interview mit FM1 Today, dass ihre Kühe sehr zutraulich seien, da sie sich an den Menschen gewöhnt haben und die Nähe nicht scheuen. Doch auch zahme Kühe könnten eine Gefahr für den Menschen darstellen.

Beat Brunner, Präsident des Bauernverbandes Appenzell Ausserrhoden, sagt gegenüber FM1: «Es kann sein, dass die Kuh erschrickt, wenn sie anders am Euter angefasst wird als sonst oder wenn es für sie unangenehm ist.» Dann könne ein Tier auch mal ausschlagen und dabei einen Menschen verletzen.

Nicht alle Alpstein-Touristen benehmen sich daneben

Ausserdem könne das falsche Melken einer Kuh gesundheitliche Folgen für das Tier haben. Brunner sagt: «Eine Kuh lässt die Milch fliessen, sobald sie gemolken wird.» Die Milchkühe seien sich gewohnt, dass das Euter jeweils am Morgen und am Abend komplett entleert wird.

Passiere dies nicht, könne es im schlimmsten Fall zu einer Euterentzündung führen. Brunner sagt: «In diesem Fall würde sich dann das Euter verhärten, und die Kuh kann hohes Fieber bekommen.» Die Entzündung müsse dann durch den Tierarzt mit Antibiotika behandelt werden. Schlägt die Behandlung nicht an, könne es sogar sein, dass ein Teil des Euters abstirbt.

Laut Buob besuchen an einem Wochenende rund 20'000 Personen den Alpstein. Braucht es nun einen Knigge für Bergwanderer? Guido Buob beschwichtigt: «Von dieser hohen Zahl fällt nur eine Minderheit negativ auf. Man darf nicht alle Alpstein-Touris in den gleichen Topf werfen.»