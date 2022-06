Reportage Neuer Streckenrekord und Ausnahmezustand in Hemberg: Nach drei Jahren flitzten am Bergrennen wieder die Autos durchs Toggenburg Motoren dröhnten am Samstag und Sonntag durch die hügelige Landschaft des Toggenburgs. Das konnte nur eines bedeuten: Das Bergrennen Hemberg fand statt. Nach dreijähriger Pause fuhren wieder Rennautos über die 1758 Meter lange Strecke. Im Dorf herrschte Ausnahmezustand.

Neun Uhr morgens, der volle Shuttlebus erreicht Hemberg. Im Dorfzentrum geht es bereits wild zu und her. In den Fahrerlagern werden letzte Schrauben an den Rennautos angezogen, Pneus ausgewechselt und der Motor nochmals durchgecheckt. Die Fahrer in Lederbekleidung und mit Helm stehen daneben. Die Aufregung ist in ihren Gesichtern zu sehen. Im ganzen Dorf sind Motorengeräusche zu hören, hie und da wieder ein Knirschen von Gummi auf Beton. Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz – allesamt mit Sonnenbrille, Sonnenhut und Wanderschuhen ausgerüstet – machen sich auf den Weg zu den Zuschauerbereichen: entweder zum berüchtigten Rütelirank oder zum Ziellauf.

Im Dorf herrscht Ausnahmezustand

Während es draussen hektisch zu- und hergeht, ist es im Innern der Einsatzzentrale noch ruhig. Die Kantonspolizei St.Gallen bespricht letzte Informationen mit einzelnen Verkehrskadetten und dem Organisationskomitee.

Auch OK-Präsident Christian Schmid ist in der Zentrale. Seine Freude ist gross: Nach drei Jahren Coronapause kann das Bergrennen Hemberg wieder den Startschuss zur Schweizer Bergmeisterschaft geben. Das Event beanspruchte laut Schmid rund ein Jahr Planungszeit, vor zwei Wochen begann die Einrichtung der Strecke. Über 300 Einsatzkräfte sind beteiligt. Schmid sagt:

«Es ist unglaublich, was das ganze Team alles auf die Beine gestellt hat.»

Während den beiden Renntagen herrscht in Hemberg sowie den angrenzenden Ortschaften St.Peterzell und Bächli Ausnahmezustand. Das hat sich am Samstag gezeigt: Bereits bei den Trainingsläufen waren rund 3000 Besucherinnen und Besucher vor Ort. «Das war für einen Samstag ein absoluter Rekord», sagt der Präsident. Erfahrungsgemäss kommen am Sonntag jeweils doppelt so viele Leute.

Dieses Jahr bekam das Publikum am Bergrennen rund 200 Renn- und Showfahrzeuge zu Gesicht. Die 1758 Meter lange Strecke sei alles andere als einfach, meint Schmid.

«Das Bergrennen Hemberg ist eine der anspruchsvollsten Rennstrecken.»

Es sei eine wendige, teils enge Strecke mit vielen Kurven, wobei die Wagen eine Höchstgeschwindigkeit von über 220 km/h erreichen können.

Der erste Rennlauf ist entscheidend

Kurz vor Rennbeginn füllt sich der Zuschauerbereich immer mehr mit Leuten. Manche breiten Picknickdecken aus, stellen mitgebrachte Sonnenschirme und Klappstühle auf. Vom Wiesenhang aus hat man eine perfekte Sicht auf den Ziellauf – und auf den Säntis.

Der Sprecher begrüsst das Publikum. Gleich geht es los. «Ich esse wie jedes Mal vor dem Rennen mein Cervelat und dann bin auch ich bereit», sagt er. Das Dröhnen eines lauten Motors hallt durch die Hügel des Toggenburgs. Schon prescht der erste Wagen mit einer Zeit von 1.14 Minuten ins Ziel, ein schwarzer Citroën. Wenige Sekunden später schnellt das nächste Fahrzeug ins Ziel. Und das nächste. «Die Bedingungen sind jetzt optimal», erklärt der Sprecher. Die Lufttemperatur sei entscheidend und diese steige im Verlaufe des Nachmittags deutlich an, erklärt er dem Publikum. Und fügt hinzu:

«Der erste Rennlauf kann heute ein Grundstein sein für den Sieg.»

Es folgen 19 weitere Wagen. Das Schlusslicht macht der 70-jährige Edy Kobelt, ehemaliger Garagist, vierfacher Schweizer Meister, seit 48 Jahren im Motorsport dabei. Und prompt erreicht er trotz seines hohen Alters in seiner Gruppe die schnellste Zeit.

Nach der ersten Pause folgt die nächste Gruppe. Ein gelber Mazda, ein VW Golf, ein BMW. Zwischenzeitlich ein kurzer Unterbruch. Der Sprecher klärt auf: «Der VW Polo mit der Nummer 203 hatte bereits beim Training ein technisches Problem.» Das Auto wird von der Strecke geholt, nichts Schwerwiegendes passiert, das Rennen geht weiter. Im Publikum ist immer wieder mal ein «Wow» und ein «Unglaublich» zu hören.

Die dritte Gruppe besteht vorwiegend aus Rennautos mit Formel-1-Autoteilen. «Jetzt geht es Schlag auf Schlag um die Bestzeit», sagt der Sprecher. Mehrere Fahrer kommen dem Streckenrekord von 2019 mit 53.08 Sekunden nahe. Dann zuletzt der Streckenrekordhalter und einer der Favoriten: Eric Berguerand, ein 43-jähriger Walliser. Mit seinem schwarz-grünen Rennwagen schafft er es in 52.91 Sekunden ins Ziel und erreicht einen neuen Streckenrekord. Das Publikum pfeift, applaudiert, steht auf.

Die schnellen Rennzeiten der vorherigen Gruppen wird in der letzten Gruppe am Sonntagmorgen nicht mehr übertroffen. Die einzige Fahrerin des Wettkampfes geht als Letzte des ersten Laufes ins Rennen: Vanessa Zenklusen aus Hallau schafft es mit ihrem Subaru in ihrer Gruppe auf den fünften Rang. Auch für sie gibts noch manches «Wow» – an diesem Bergrennen, dessen Faszination anhält. Erst recht nach der Coronapause.