reportage «Da isch gspunne!» – Flipflops auf dem Lisengrat und Wanderer, die sich verirren für ein Foto Bilder: Raphael Rohner Bauliche Massnahmen sollen die Sicherheit auf gefährlichen Wanderwegen im Alpstein verbessern. Ein Augenschein am Säntis zeigt jedoch: Auch manche Wanderer verhalten sich fahrlässig. Eine Reportage.

Die Sonne scheint, kaum Wolken am Himmel und ein leichter Wind von Südosten: Ein perfekter Tag zum Wandern. In Urnäsch müssen Wanderinnen und Wanderer schon früh am Morgen anstehen, um einen Platz im Postauto zu bekommen.

Während der Zug aus Gossau noch auf dem Gleis steht und die Bahn aus der Gegenrichtung gerade eingefahren ist, dauert das einem Wanderer zu lang: Er entscheidet sich, unter den Bahnschranken hindurch zu schlüpfen, um zum Postauto zu rennen. Die Leute schütteln die Köpfe. Rund hundert anderer Wanderer schauen zu, fragen den Mann nachher: «Was sollte denn diese Aktion gerade?» Keine Antwort des Mannes, nur beschämtes Schweigen.

Ein Wanderer hat es besonders eilig auf das Postauto zu kommen. Bild: Raphael Rohner

Oben bei der Schwägalp trennen sich die Wege der Ausflügler. Während einige gleich emsig bergauf hetzen und schnell ausser Sichtweite sind, stehen einige Touristen herum und fotografieren das Bergmassiv. Ein Mann aus Indien zeigt auf den Säntis und fragt:

«Seealpsee, this way?»

Eine junge Frau erklärt ihm einen möglichen Weg zum beliebten See. Der Tourist entscheidet sich schliesslich für eine Fahrt mit der Seilbahn.

Der Säntisgipfel ist ein Besuchermagnet.

Aus der Bergbeiz die verwirrten Wanderer beobachten

Auf dem Säntisgipfel geniessen an diesem Morgen viele Leute die Aussicht und bewundern das Panorama und die Berge rundherum. Das Berggasthaus «Alter Säntis» ist gut besucht und an vielen Tischen sind die Geschehnisse der vergangenen Tage Thema Nummer Eins: Die zwei tödlichen Wanderunfälle beim Aescher und die Höhlenrettung unweit des Zwinglipasses.

Kaum werden die beiden Themen angesprochen am Tisch, ruft einer, der mit dem Fernglas zum Lisengrat beobachtet: «Wo zum Teufel will denn dieser Wanderer hin? Der ist völlig auf dem falschen Weg.» Ein älterer Mann mit Wanderstöcken geht unsicher abseits des Bergwanderweges hin und her. Er sucht nach dem Weg auf dem felsigen Grat. Den Zuschauern stockt der Atem:

«Da kann man gar nicht zuschauen, da isch gspunne!»

Ein Wanderer ist abseits des Wanderwegs auf der Suche nach einer besseren Aussicht. Bild: Raphael Rohner

Der Lisengrat ist ein beliebter Bergwanderweg, der den Säntis mit dem Rotsteinpass verbindet. An vielen Stellen sind die Wege exponiert und beidseitig mit Stahlseilen als Handlauf gesichert. Der verirrte Wanderer findet schliesslich zum Alten Säntis und fragt völlig ausser Atem:

«Bin ich hier bei der Tierwis?»

Der Mann wollte am Lisengrat schnell ein Foto machen. Diese Idee hat ein anderer Wanderer in der Gegenrichtung wohl auch: Von der Aussichtsplattform am Säntis kraxelt er auf allen Vieren auf den Felsen bergab. Steigt planlos und verunsichert auf und ab. Der Wanderweg liegt etwa 50 Meter weiter unter ihm. Andere Wanderer rufen dem Mann zu, er soll umdrehen. Nach einigen Irrläufen dreht er schliesslich um und klettert wieder zum Säntis hinauf.

Ein Wanderer sucht nach dem Bergwanderweg unterhalb vom Säntisgipfel. Bild: Sandro Büchler

Mit Flipflops unterwegs wegen warmen Füssen

Auf dem Weg vom Säntis zum Lisengrat schauen zwei junge Frauen mit ihren Feldstechern dem verirrten Wanderer zu, wie er wieder bergauf geht. Sie schütteln die Köpfe und sagen:

«Der ist wenigstens einsichtig. Hinter uns kommt gleich eine Frau in Flipflops den Lisengrat hinauf. Das glaubt man gar nicht!»

Sie seien total verblüfft gewesen, als sie die Frau gesehen hätten, wie sie über die steinigen Wege gelaufen sei. «Wie kann man nur? Das ist einfach lebensmüde und blöd.» Kurz darauf kommt die Frau in den Flip-Flop-Sandalen tatsächlich vom Rotsteinpass her angelaufen. Sie hat die Hälfe des Lisengrat bereits zurückgelegt. Sie macht mühsam einen Schritt um den anderen. Neben ihr geht es einige hundert Meter in die Tiefe.

In Flipflops auf dem Lisengrat wegen warmen Füssen: Eine Wanderin. Bild: Raphael Rohner

Auf ihr Schuhwerk angesprochen, sagt sie: «Ich will keine warmen Füsse bekommen. Zudem kann ich selber entscheiden, was ich mir für Schuhe anziehe.» Einige entgegenkommende Wanderer schimpfen mit der Frau, zeigen auf den Rega-Helikopter, der gerade über den Alpstein fliegt – sie macht keine Anstalten, sich zu rechtfertigen. Schliesslich geht sie weiter: «Ich mache das schon immer so.»

Rega holt fast täglich Leute von den Wanderwegen

Nur einige Kilometer Luftlinie entfernt fliegt die Rega einen Einsatz: Der Helikopter schwebt über dem Hundstein und fliegt immer wieder zur Meglisalp hinunter. Die Einsatzzentrale der Appenzell Innerrhoder Kantonspolizei weiss jedoch nichts davon: «Wenn die Rega direkt alarmiert wird, kommt das nicht immer zu uns», erklärt der Einsatzdisponent. Die Rega sei aber fast täglich im Alpstein und rette Wanderer aus ihren teils misslichen Lagen.

Auf Nachfrage bei der Rega heisst es: «Derzeit sind wir wirklich sehr stark ausgelastet. Eine Helicrew hat eine Wandergruppe mit vier Personen vom Hundstein geholt. Sie waren vom Wanderweg abgekommen, kamen im sehr steilen Gelände nicht mehr weiter und alarmierten die Rega-Einsatzzentrale. Die vier Personen wurden nacheinander an der Rettungswinde unterhalb des Rega-Helikopters ausgeflogen und so in Sicherheit gebracht.»

Die Rega rettet vier verirrte Wanderer vom Hundstein. Bild: Raphael Rohner

Angaben zur Häufigkeit solcher Einsätze kann die Rega keine machen. Man führe keine detaillierten Statistiken über die Einsätze. Auch will die Mediensprecherin der Rettungsflugwacht, Corina Zellweger, das Verhalten der Wanderer in den Bergen nicht kommentieren: «Wir urteilen nicht über die Art und Weise, wie unsere Patientinnen und Patienten in Notlage gekommen sind. Die Rega ist für alle Menschen in Notlagen da.» Im vergangenen Jahr verunfallten landesweit 30’000 Menschen beim Wandern.