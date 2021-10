Rekord-JACKPOT Der Traum vom grossen Geld: Ansturm auf Euromillions-Scheine in der Ostschweiz Der Euromillions-Jackpot ist bei 236 Millionen und in St.Galler Kiosks werden fleissig Lottoscheine ausgefüllt. Was fängt man überhaupt mit so viel Geld an? Fünf Lottospielerinnen und -spieler erzählen von ihren Träumen.

Die Kiosks verkaufen im Moment sehr viele Euromillions-Scheine, denn der Jackpot ist prall gefüllt. Bild: Andri Vöhringer

236 Millionen – der Euromillions-Jackpot ist so hoch wie noch nie. Am Freitag findet die nächste Ziehung statt. Das macht sich auch an den St.Galler Kiosks bemerkbar: Viel mehr Menschen als üblich füllen in diesen Tagen einen Schein der Mehrstaatenlotterie aus, da sind sich fast alle Kioskbesitzerinnen und -besitzer einig. Weniger einig sind sich die Spielfreudigen bei der Frage, was sie bei einem Gewinn mit dem neunstelligen Eurobetrag anstellen würden.

Lottospielerin mit Erfolg

Miriana Kalinovic, Leiterin zweier Kiosks im Neumarkt. Bild: Chiara Gerster

Vor allem an den Tagen der Ziehung trudle viel mehr Kundschaft ein als üblich, sagt Miriana Kalinovic, Leiterin zweier Kiosks im Neumarkt. Die St.Gallerin beobachtet, dass auch viele Leute, die noch nie gespielt haben, nun zum ersten Mal ihr Glück versuchen. Und sie selbst? «Ja, ich mache schon ewig mit», sagt die 44-Jährige. Seit 15 Jahren füllt sie Euromillions-Lottoscheine aus und hat dabei nebst einigen kleineren Preisen sogar einmal einen grösseren Betrag gewonnen: «Ich war eine unter hundert, die 600 Franken gewonnen hat.» Swisslotto spielt sie nicht mehr – da hatte sie weniger Glück.

Sie träumt vom Reisen

Sandra Sigrist, Detailhändlerin. Bild: Chiara Gerster

Dieses Mal versucht auch Sandra Sigrist ihr Glück. «Weil der Jackpot so hoch ist», sagt die 52-Jährige. Auch sonst spiele sie «je nach Lust und Laune» immer mal wieder Lotto. Mit 236 Millionen wüsste die Detailhändlerin aus Wittenbach einiges anzufangen. Besonders eine Weltreise würde sie reizen: «Ich möchte überall dort hin, wo ich noch nicht war.» Wohin es zuallererst gehen würde? Nach Kuba!

«Manche wissen nicht mal, welchen Zettel sie ausfüllen sollen»

Wegen der vielen Euromillions-Neulingen hat Simone Zonica, die Agenturleiterin des Kiosks in der Bahnunterführung des St.Galler Hauptbahnhofs, nun einiges an Erklärarbeit zu leisten. «Manche wissen nicht einmal, welche Zettel sie ausfüllen sollen», sagt die 44-Jährige. Sie selbst spiele fast nie, obwohl sie es sich immer wieder vornimmt: «Ich sage mir immer, ich fülle einen Schein aus, wenn ich mit der Arbeit fertig bin – und dann vergesse ich es.» Als Jackpot-Gewinnerin würde sie sich auch zuallererst Ferien gönnen.

Verlockender Jackpot

Victor Mendez, Koch. Bild: Chiara Gerster

Victor Mendez hat kein System beim Ausfüllen seiner Lottoscheine. Die Zahlen auf seinem Euromillions-Schein kreuze er «random» an. Der 34-jährige Koch spiele ungefähr zweimal im Monat. Dieses Mal hat ihn der übervolle Jackpot gelockt. Der St.Galler hat schon einige kleinere Beträge gewonnen – nichts über 50 Franken. Doch was sind seine Pläne, falls am Freitagabend alle seine Zahlen gezogen werden? «Ich würde mir eine Wohnung kaufen und danach nicht mehr arbeiten», sagt der St.Galler lachend.

Ihr Tipp: Quicktipp

Seit der Jackpot so prall gefüllt ist, versuchen auch mehr Junge und Menschen aus dem Mittelstand ihr Glück bei Euromillions, beobachtet Monika Lauchenauer. Sie arbeitet im Kiosk im St.Galler Lachen-Quartier. Die 63-Jährige spiele selber nicht regelmässig, bei diesem Preisgeld fülle sie aber auch mal einen Schein aus. Zu ihrer Ausfüllmethode sagt die Verkäuferin: «Ich habe das Gefühl, ein Quicktipp funktioniert am besten.» Von einem Lottosieg würde sie niemandem erzählen und sich eine schöne Wohnung leisten – nächstes Jahr wird sie pensioniert. Dann gebe es da aber noch etwas, das ihr am Herzen liege: «Mit dem Geld würde ich die hiesigen Spitäler unterstützen, damit diese erhalten bleiben können.»