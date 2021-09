Rechtsgrundlage Kanton St.Gallen: Deutliches Ja zum Gesetz über Corona-Hilfsgelder für Unternehmen zeichnet sich ab Die St.Galler Stimmberechtigten entscheiden am Sonntag über das Gesetz zur wirtschaftlichen Unterstützung von Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie. Nach rund der Hälfte der ausgezählten Gemeinden deutet alles auf ein klares Ja hin.

Cappuccino, Prosecco und Orangensaft: Die Gastrobranche hat während der Pandemie mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen. Bild: Christian Beutler/KEY

Nach 56 von 77 Gemeinden liegt das Ja-Lager mit 66,7 Prozent vorne.

Es ist dies der zweite Volksentscheid zur Pandemie, der im Kanton St.Gallen fällt: Mit 77 Prozent Ja- zu 23 Prozent Nein-Stimmen hatte die St.Galler Stimmbevölkerung im November 2020 die Corona-Notkredite des Kantons im Umfang von 50 Millionen Franken gutgeheissen.

Am Wochenende ging es nun um die Härtefallmassnahmen - der Kantonsrat hatte das Gesetz am 17. Februar 2021 mit 108:0 Stimmen per Notrecht erlassen. Das Gesetz beinhaltet drei Teile: Die Unterstützung von Härtefällen, die Unterstützung von professionellen Sportvereinen und die Unterstützung von Seilbahnunternehmen. Die St.Galler Regierung hatte Mitte Dezember dafür eine dringliche Verordnung erlassen, die nun nach der obligatorischen Volksabstimmung in ein formelles Gesetz überführt wird.

Härtefälle sind an Bedingungen gebunden

Im ersten Teil ist geregelt, dass der Kanton alle Härtefälle mit insgesamt maximal 95 Millionen Franken unterstützen kann. Um als Härtefall zu gelten, müssen die Unternehmen gewisse Bedingungen erfüllen – zum Beispiel Restaurants oder Hotels, die behördlich geschlossen wurden oder aufgrund der angeordneten Massnahmen einen erheblichen Umsatzrückgang erlitten haben. Dazu gehören auch Reiseunternehmen oder die Eventbranche. Die Unterstützung orientiert sich an den Vorgaben des Bundes. Dieser übernimmt bei jedem Härtefall 70 Prozent der finanziellen Unterstützung, den Rest übernimmt der Kanton.

Im zweiten Teil ist die Unterstützung von professionellen Sportvereinen geregelt. Diese können beim Bund Gelder beantragen. Das Gesetz legt fest, dass der Kanton die vom Bund verlangte Garantie übernimmt. Bisher haben der FCSG und der SC Rapperswil-Jona Lakers beim Bund Gelder beantragt. Gestützt auf die neue gesetzliche Grundlage soll die Regierung den beiden Sportklubs Sicherheiten im Umfang von insgesamt 1,825 Millionen Franken gewähren können.

Im dritten Teil ist geregelt, dass Seilbahnunternehmen vom Kanton unterstützt werden – hier gilt ein Kostendach von sechs Millionen Franken.