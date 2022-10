Rechsteiner Nachfolge «Der SP wurde noch nie etwas geschenkt» – Barbara Gysi schafft Klarheit: Sie will St.Galler Ständerätin werden – die Konkurrenz hält sich noch bedeckt Es wurde erwartet und einiges hat darauf hingedeutet – nun gibt die St.Galler Nationalrätin Barbara Gysi via Twitter bekannt: «Ich bin bereit und will in den Ständerat.» Hat sie Konkurrenz zu befürchten? Parteiintern kaum. Aber SVP, FDP und wohl auch die Grünen stehen in den Startlöchern.

Sie will es wissen: Nationalrätin Barbara Gysi möchte die Nachfolge von Paul Rechsteiner im Ständerat antreten. Bild: Michel Canonica

Die SVP will den Sitz, die FDP will den Sitz – und ebenso klar ist: Die SP will den Sitz verteidigen. Das wird für die St.Galler Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten kein Spaziergang – in einem bürgerlich dominierten Kanton wie St.Gallen. Eine Person traut es sich zu: Barbara Gysi. «Ich bin bereit», teilte die St.Galler Nationalrätin am Donnerstagnachmittag via Twitter mit. In zwei Sätzen hat die Wilerin auch gleich ihr Ziel und ihre Motivation umschrieben: Gysi möchte das «erfolgreiche St.Galler Ständeratsmodell» weiterführen – also das gemischte Duo mit linker und bürgerlicher Vertretung.

Jahrelang war dies angezweifelt worden und die ungeteilte Standesstimme in jedem Ständeratswahlkampf als Erfolgsmodell angeführt worden. Bis Paul Rechsteiner einen Sitz im Stöckli eroberte – und mit seiner erfolgreichen Zusammenarbeit zunächst mit Karin Keller-Sutter (FDP), aktuell mit Beni Würth (Die Mitte) beweist, dass ein gemischtes Duo viele Interessen bündeln und den Kanton so sehr breit vertreten kann.

Rechsteiner habe bewiesen, dass eine produktive und gute Zusammenarbeit zwischen sozialer und bürgerlicher Stimme möglich sei und die Ostschweiz davon profitiere, hatte auch Andrea Scheck, Präsidentin der St.Galler SP, kurz nach dessen Rücktrittsankündigung auf Anfrage erklärt.

«Ich will, ich habe Lust und ich bin total motiviert»

Gysi schreibt weiter in ihrem Tweet: «Ich will die sozial-ökologische Stimme im Ständerat vertreten.» Diese Stimme, die im Kanton St.Gallen immer kämpfen muss. Gysi schreckt dies nicht ab. Auch nicht, dass sie sich gegen bürgerliche, allenfalls auch gegen grüne Konkurrenz wird durchsetzen müssen. Auf Anfrage sagt sie:

«Der SP wurde noch nie etwas geschenkt.»

Und weiter: Mit ihren Wahlresultaten – beispielsweise als Stadträtin von Wil – habe sie immer wieder bewiesen, dass sie über die Parteigrenze hinaus wählbar sei.

Gysi bringt breite politische Erfahrung mit, auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene; seit 2011 gehört die heute 58-Jährige dem Nationalrat an. Sie bringe viel Erfahrung mit und wisse, wie Mehrheiten zu schaffen seien. Die Wilerin ist eine engagierte Kämpferin – und wahlkampferprobt. Sie weiss, was in den nächsten Monaten auf sie zukommt. So sagt sie denn auch:

«Ich will, ich habe Lust und ich bin total motiviert.»

Gysis Partei reagierte am Donnerstag nicht auf die Ankündigung ihrer Nationalrätin. Verständlich. Die Geschäftsleitung der St.Galler SP entscheidet am 24. Oktober, wen sie für die Nachfolge von Paul Rechsteiner ins Rennen schickt. Parteipräsidentin Scheck liess sich vor wenigen Tagen keine Namen entlocken. Doch schon da zeichnete sich klar ab, in welche Richtung es gehen wird und welche Person sie vor Augen hat: Die Partei möchte «jemanden mit Nationalratserfahrung» ins Rennen schicken. Nun steht diese Jemand da: Barbara Gysi.

Die parteiinterne Nomination erfolgt dann Mitte November. Eine reine Formsache.

Esther Friedli lässt die Katze aus dem Sack

Esther Friedli, St.Galler SVP-Nationalrätin am Rande der Olma-Eröffnung. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Noch hält sich die Konkurrenz bedeckt. Eine erste Klärung gibt es am Freitag: Dann lässt Esther Friedli die Katze aus dem Sack. Die Toggenburgerin wird als mögliche Bundesratskandidatin gehandelt – und hat bislang eisern geschwiegen. Es ist kein Geheimnis: Die St.Galler SVP könnte sich auch gut vorstellen, mit Friedli in den Ständeratswahlkampf zu ziehen. Die Politologin und Gastronomin dürfte die Weiche längst gestellt haben: Am Freitagmorgen wird sie in Mels ihr Schweigen brechen – im Festzelt auf dem Viehschauplatz. Und im Scheinwerferlicht.