Ein neuer Gesetzesentwurf der spanischen Regierung sieht vor, dass Frauen bei starken Menstruationsschmerzen künftig nicht mehr arbeiten müssen. Drei bis fünf Tage monatlich sollen sie zu Hause bleiben dürfen, also einen sogenannten Menstruationsurlaub erhalten. Die Meinungen darüber gehen nicht nur bei Ostschweizer Politikerinnen auseinander, sondern auch bei unseren Leserinnen und Lesern.

Wir haben in einer Online-Umfrage auf unserem Portal gefragt: Sollen sich Frauen krankschreiben lassen dürfen wegen der Periode? 236 Personen haben bis Mittwochmittag abgestimmt. 53 Prozent findet, dass Frauen das bei starken Schmerzen dürfen sollten. 40 Prozent finden eine Menstruationsdispens nicht nötig, und 7 Prozent scheinen weder dafür noch dagegen zu sein.

Männliche User finden: Frauen würden die Dispens ausnutzen

Auf unsere Umfrage auf Instagram reagierten viele mit einem «Ja klar», «Definitiv, bei sonstigen Krankheiten wird man ja auch krankgeschrieben» oder auch «Wenn eine Frau den Tag nur mit Medikamenten bestreiten kann, soll sie zu Hause bleiben dürfen».

Doch wie bei jeder Debatte gibt es auch hier kritische Stimmen. Einige Userinnen und User reagieren mit einem wortkargen «Nein», andere hingegen erklären ihre Ablehnung. So schreibt ein Leser: «Da dies leider viele Frauen ausnützen würden, bin ich dagegen.» Oder ein anderer: «Nein, es würde dann jede Frau bestimmt immer drei Tage freinehmen.»

Die Thurgauer SVP-Nationalrätin und Unternehmerin Diana Gutjahr sagte gegenüber unserer Zeitung, sie könne damit nichts anfangen. Mit dieser Aussage scheint sie nicht alleine. Einige Userinnen schreiben etwa: «Ich finde das schwachsinnig, man kann auch so zu Hause bleiben» oder «Ich bin selber eine Frau, aber das ist nicht nötig. Sonst wollen sie auch überall Gleichberechtigung!»

Das Argument der Gleichberechtigung findet sich auch in der Facebook-Kommentarspalte unter dem Artikel. Ein Leser schreibt zum Beispiel: «Frauen wollen Gleichberechtigung, es ist aber keine Gleichberechtigung mehr, wenn die Frauen wegen der Periode zu Hause bleiben dürfen. Ansonsten soll der Lohnunterschied bleiben, dann kann die Frau auch drei Tage krank sein jeden Monat. Nicht 5er und Weggli.»

Ein Leser nimmt die Debatte mit Humor und fordert, wohl nicht ganz ernst gemeint: «Ich möchte täglich eine Stunde frei, ich muss mich rasieren. Somit wäre der Gleichberechtigung Genüge getan.»

Leserinnen und Leser befürchten Diskriminierung von Frauen

Viele zeigen sich besorgt darüber, dass Frauen nach Einführung einer Menstruationsdispens auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden könnten. So kommentiert ein Leser: «Da wird immer Gleichberechtigung geschrien und dann soll es für dies und das Ausnahmen geben. Ich denke, wenn das hier kommen sollte, wird sich dann so mancher Arbeitgeber zweimal überlegen, ob er dann eine Frau einstellt oder nicht.»

Mehrheitlich weibliche Leserinnen, darunter auch Betroffene, halten jedoch dagegen und erzählen von ihren Erfahrungen wie diese Userin: «Ich kann diesen Wunsch verstehen. Was habe ich gelitten, als ich jung war. Hatte immer solche Schmerzen und habe mich in der Mittagszeit im Klo auf dem Boden gewälzt, und natürlich hat man in den 60er-Jahren nie über die Periode geredet. Das war tabu. Monat für Monat habe ich gelitten. Niemand kann sich diese Schmerzen vorstellen, wenn sie es nicht selbst erlebt haben.»