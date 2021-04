Reaktionen «Dagegen wehren wir uns entschieden»: So reagieren die Gewerkschaften auf die angekündigte Schliessung des Spitals Heiden Das Spital Heiden wird Ende Jahr geschlossen, 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren voraussichtlich ihre Stelle. Die Gewerkschaften wurden erst am Wochenende informiert, ein Konsultationsverfahren fand nicht statt.

Das Spital Heiden, aufgenommen am Montag, 26. April 2021, in Heiden. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Das finanzielle Defizit ist zu gross: Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) hat beantragt, das Spital Heiden per Ende 2021 zu schliessen. Die Regierung hat zugestimmt. 130 von 180 Mitarbeitenden am Standort Heiden verlieren voraussichtlich ihre Stelle. Die Reaktionen zum Entscheid:

Barbara Dätwyler Weber, Präsidentin Berufsverband Pflege , Sektion St.Gallen-Thurgau-Appenzell. Bild: Donato Caspari

Die Präsidentin der Ostschweizer Sektion des Berufsverbands der Pflegefachpersonen (SBK), Barbara Dätwyler Weber, spricht von einem «Schock»für das Pflegepersonal. «Bereits bei der Abstimmung über das Spitalverbundgesetz im 2018 haben wir die Befürchtungen über eine Spitalschliessung in Heiden geäussert», sagt sie gemäss einem Communiqué vom Montagmittag. Damals habe die Ausserrhoder Regierung dementiert und versichert, dass mit den vorgeschlagenen Gesetzänderungen alleine kein Betrieb geschlossen werde. Nach dem jetzigen Schliessungsentscheid stellt der SBK fest: «Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden kommt nicht zur Ruhe.» In den letzten zehn Jahren habe es diverse Wechsel in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat gegeben. «Eine konstante Führung und eine verlässliche Strategie mit einer klaren Ausrichtung der medizinischen und pflegerischen Leistungsangebote waren und sind nicht wirklich erkennbar.» Wiederum seien nun die Angestellten des Spitalverbundes die Leidtragenden. «Als Berufsverband der Pflegenden setzen wir alles daran, dass für das von der Spitalschliessung betroffene Personal sozialverträgliche Lösungen geschaffen werden.»

Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin VPOD Ostschweiz. Bild PD



Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin des VPOD Ostschweiz, des Verbands des Personals öffentlicher Dienste, sagt: «Es ist tragisch, dass ein weiteres Spital geschlossen wird. Besonders gravierend ist dabei der Verlust der Ausbildungsplätze angesichts der Personalknappheit in der Branche. Schweizweit gibt es 10'000 unbesetzte Stellen.» Gegen diesen Abbau des Service Public werde sich der VPOD entschieden wehren. Der VPOD wurde - wie auch der SBK - erst am Samstag über die Schliessung informiert, vorgängig sei nicht kommuniziert worden. Angesichts der politischen Situation sei zwar klar gewesen, dass das Spital Heiden unter Druck sei, so Akeret. «Aber die komplette Schliessung, und das bis Ende dieses Jahres – in dieser Heftigkeit hat der Entscheid überrascht.» Bei den betroffenen Mitarbeitenden sei die Situation unterschiedlich. «Manche werden rasch wieder eine Stelle finden und keine Mühe damit haben, anderswo zu arbeiten.» Andere könnten jedoch nicht so leicht wechseln. «Der VPOD hat bereits interveniert zugunsten der älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teils kurz vor der Pensionierung stehen. Für sie wäre eine Kündigung verheerend.» Der SVAR habe versichert, darauf ein besonderes Augenmerk zu richten.