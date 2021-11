Raser Mit 157 km/h Richtung Steckborn: In kurzen Hosen und mit dem Bruder auf dem Töff Seine Leidenschaft – schnelle Motorräder – kommt einen 26-Jährigen teuer zu stehen. Er gab zwar nur kurz, dafür aber ordentlich Gas. Jetzt darf er sich vier Jahre nichts zu Schulden kommen lassen und muss noch dazu tief in die Tasche greifen.

Der Eingang zum Bezirksgericht Frauenfeld, hier fand die Verhandlung über den Raserfall statt.

Die Gopro-Kamera wurde ihm zum Verhängnis: Überführt haben den 26-jährigen Thurgauer jedoch keine Angeber-Videos auf Youtube. So weit kam es gar nicht, denn die Polizei wertete den Chip der Helmkamera gleich selber aus. Der Vorfall liegt mehr als ein Jahr zurück. Am Abend des 17. August fiel einer Patrouille ein Töff auf, das zwischen Steckborn und Hörhausen in einer unübersichtlichen Kurve auffallend langsam auf der linken Fahrspur unterwegs war. Als die Polizisten sich näherten, gab der Fahrer allerdings ordentlich Gas.

Erst am Ortseingang von Hörhausen konnte ihn die Polizei stoppen

Die Polizisten schalteten das Blaulicht ein und drückten ebenfalls aufs Gaspedal. Doch die 150 Stundenkilometer auf ihrem Tacho reichten nicht, der Töfffahrer hängte seine Verfolger ab. Erst vor dem Ortseingang Hörhausen holten sie ihn ein. Auf dem Rücksitz der Yamaha sass der damals 16-jährige Bruder des Beschuldigten. Beide trugen zwar Helme, aber sonst nur T-Shirts und kurze Hosen.

Die spätere Auswertung des Chips ergab, dass der Töfffahrer auf eineinhalb Kilometern mit mindestens 119 und auf 114 Metern sogar mit 157 Stundenkilometern unterwegs war, also 77 km/h schneller als erlaubt. Am Donnerstag stand der Töfffahrer deshalb vor dem Bezirksgericht Frauenfeld, modisch gekleidet, die Haare akkurat geschnitten. Die Strasse kenne er gut, sagt er aus: «Das ist quasi meine Hausstrecke.»

Die Strecke ist gerade und übersichtlich, bis auf einen Bauernhof gibt es auch keine weiteren Häuser. Ob er bei diesem Tempo noch hätte reagieren können, wenn jemand unvermittelt auf die Fahrbahn eingebogen wäre, will der Vorsitzende Richter vom Beschuldigten wissen. Er sagt:

«Im Normalfall hätte ich noch gut reagieren können.»

Er sei zwar «wohl ein guter Motorradfahrer», attestiert sogar der Staatsanwalt dem Beschuldigten, ausserdem habe er nur auf einer kurzen Strecke massiv beschleunigt. Trotzdem: Ein Unfall bei dieser Geschwindigkeit «hätte den sicheren Tod oder zumindest sehr schwere Körperverletzungen zur Folge». Noch schlimmer macht es für den Staatsanwalt, dass der jüngere Bruder auf dem Rücksitz sass.

Es ist nicht das erste Mal, dass dem Beschuldigten das Strassenverkehrsgesetz in die Quere kommt. Bereits bevor er vor der Polizei Ausreiss nahm, wurde er verurteilt, weil er zu schnell gefahren ist. Während das jetzige Verfahren lief, wurde er innerorts mit 69 km/h geblitzt. Zu dieser Zeit hatte er eigentlich schon keinen Führerausweis mehr.

Auf sein geliebtes Töff wird er die nächste Zeit verzichten müssen

Die Gerichtsverhandlung war rekordverdächtig kurz, sie dauerte rund fünf Minuten. Der Beschuldigte, sein Verteidiger und der Staatsanwalt hatten sich auf ein gemeinsames Strafmass geeinigt. 14 Monate bedingt bei einer relativ langen Probezeit von vier Jahren. In nächster Zeit wird der Beschuldigte auch kein Töff mehr steuern dürfen, was den passionierten Motorradfahrer wohl hart trifft. Beruflich ist er auf Baustellen unterwegs und deshalb aufs Auto angewiesen. Der Staatsanwalt schreibt: «Auch diesbezüglich wird der Beschuldigte mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert werden.»

Es kommt einiges an Kosten auf ihn zu

Finanziell kommt ebenfalls einiges auf den Beschuldigten zu: 4770 Franken kostet die Untersuchung, 1000 Franken das Gericht. Dazu wurde zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 100 Franken und einer Busse von 400 Franken verurteilt. Die Kosten für seinen Anwalt muss er berappen, sobald es ihm möglich ist. Schliesslich wird es ihm auch noch einiges an Geld kosten, bis er seinen Führerausweis wieder in Händen hält.

Der Vorsitzende Richter mahnt den Beschuldigten:

«Die nächsten vier Jahre dürfen Sie sich nichts mehr erlauben, sonst müssen Sie ins Gefängnis.»