Rapperswil-Jona Toter Mann aus Zürichsee geborgen – Leiche mittlerweile identifiziert Am Montagnachmittag ist in Rapperswil-Jona ein toter Mann im Wasser entdeckt worden. Inzwischen ist klar: Der 70-Jährige war zuvor mit einem Kanu auf dem Wasser.

Der Mann wurde beim Strandbad Stampf gefunden. Bild: Kapo SG

Am Montag, kurz nach 13:40 Uhr, ist beim Strandbad Stampf in Rapperswil-Jona ein toter Mann im Wasser entdeckt worden. In unmittelbarer Nähe wurde auch ein leeres Kanu gefunden. Anschliessend ist eine Vermisstmeldung bei der Kantonspolizei St.Gallen eingegangen.

Mittlerweile konnte der Mann identifiziert werden. Am Mittwochmorgen bestätigt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage: Beim Toten handelt es sich um einen 70-jährigen Rentner, der zuvor mit einem Kanu unterwegs war. Ob eine medizinische Vorerkrankung oder ein Unfall todesursächlich war, wird vom Institut für Rechtsmedizin abgeklärt. (nat)