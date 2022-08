Rapperswil-Jona 18-Jähriger bei Auseinandersetzung mit scharfem Gegenstand schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen Am Samstagabend kam es in Rapperswil-Jona zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. In der Folge wurde ein 18-Jähriger schwer verletzt. Der mutmassliche Täter flüchtete, wurde inzwischen allerdings von der Polizei geschnappt.

Mit welchem Gegenstand das Opfer verletzt wurde ist derzeit noch nicht klar und Teil der Ermittlungen des Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Diy13 / iStockphoto

Am Samstag, kurz vor 21.45 Uhr, erhielt die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung, dass sich auf der Oberseestrasse in Rapperswil-Jona eine verletzte Person befinden würde. Wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntagmittag mitteilt, trafen die Einsatzkräfte vor Ort einen schwer verletzten 18-jährigen Mann aus Guinea an.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei St.Gallen kam es im Bereich des Bahnhofs Rapperswil-Jona, zwischen dem Opfer und dem mutmasslichen Täter, ein 20-jähriger Somalier, zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der 18-Jährige durch den mutmasslichen Täter mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. Im Anschluss flüchtete der Täter in allgemeine Richtung Zentrum.

Das Opfer begab sich zur Oberseestrasse, wo Passanten auf ihn aufmerksam wurden und die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen verständigten. Nach der medizinischen Erstversorgung durch eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen und dem Rettungsdienst wurde das Opfer durch die Rega ins Spital geflogen.

Der 20-jährige mutmassliche Täter, konnte im Verlaufe der Fahndung festgenommen werden. Der genaue Tathergang ist zurzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft St.Gallen geführt. Nebst mehreren Patrouillen und Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen standen der Rettungsdienst sowie die Rega im Einsatz.

Personen, welche Angaben zum Streit im Bereich Bahnhof Rapperswil-Jona machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon, unter der Telefonnummer, 058 229 52 00, zu melden. (kapo/aye)