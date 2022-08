Rapperswil-Jona 13- bis 15-jährige Jugendliche bedrohen Gleichaltrige mit Messer und fordern Geld – Polizei nimmt sie fest Am Mittwochnachmittag hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Raub auf dem Bahnhofplatz in Rapperswil-Jona erhalten. Im Zuge der Fahndung konnten drei Jugendliche im Alter von 13, 14 und 15 Jahren angehalten und festgenommen werden.

Die Jugendlichen sollen Gleichaltrige mit einem Messer bedroht haben. Bild: Paul Bradbury / OJO Images RF

Drei Jugendliche haben am Mittwoch, kurz vor 15.40 Uhr, auf dem Bahnhofplatz in Rapperswil-Jona zwei andere Jugendliche im gleichen Alter bedroht. Sie verlangten Geld. Wie es in der Medienmitteilung der Polizei heisst, hätten die Jugendlichen ihren Opfern mit einem Messer gedroht und schliesslich noch mehr Geld gefordert. In der Folge flüchteten die Geschädigten und meldeten sich bei der Polizei.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung durch mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen ging später eine weitere Meldung von raufenden Jugendlichen bei einem Einkaufszentrum ein. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung festhält, trafen die Patrouillen dort drei Jugendliche an. Ihr Signalement passte auf die Beschreibung des vorausgegangenen Raubs. Der 13-jährige Syrer und die beiden 14- und 15-jährigen Türken wurden festgenommen. Sie müssen sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

Jugendliche, die mit Messern unterwegs sind, sind keine Seltenheit. Deshalb veröffentlichte die Kantonspolizei St.Gallen erst im März einen Ratgeber «Keine Messer im Ausgang». Damit wolle man die Jungen dafür sensibilisieren, dass Messer als Verteidigungswaffe nicht tauglich sind, hiess es damals. (kapo/chs)