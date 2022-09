Rapperswil 80 Kilo schwer und 1,90 Meter gross: Im Kinderzoo ist ein Giraffenbaby zur Welt gekommen Die Giraffeneltern Joy und Bobo aus dem Kinderzoo in Rapperswil haben Nachwuchs bekommen. Das Giraffenbaby kam Anfang September zur Welt. Sein Name ist noch nicht bestimmt.

Noch etwas unsicher auf den Beinen ist das Giraffenbaby in Knies Kinderzoo. Bild: PD

In Knies Kinderzoo in Rapperswil ist ein Giraffenbaby zur Welt gekommen, wie das Newsportal «FM1-Today» berichtet. Das Giraffenmännchen kam am 2. September zur Welt. Es ist bereits die 26. Geburt im Revier der Rothschild-Giraffen, wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt.

Die Mutter passt auf den kleinen Bullen auf. Bild: PD

Das Giraffenbaby wiegt bereits etwa 80 Kilogramm und ist fast 1,90 Meter gross. Die Eltern sind der 17 Jahre alte Bobo und die 11-jährige Joy. Knapp eine Stunde nach der Geburt hat das Tierbaby seine ersten Stehversuche unternommen. Nach zwei Stunden versuchte es erstmals zu trinken.

Besucherinnen und Besucher können das Jungtier auf der Giraffen-Anlage bereits bestaunen. Noch nicht bestimmt ist der Name des Tieres, dieser wird aber den Anfangsbuchstaben «U» anfangen, heisst es weiter. (log/fm1today)