Die internationale Wirtschaftszeitung Financial Times hat zum elften Mal in Serie ein Programm der Universität St.Gallen (HSG) als weltweit bestes Masterprogramm in Management eingestuft. Der Master in Strategy and International Management (SIM-HSG) der Universität St.Gallen erreicht im heute in London publizierten «Masters in Management»-Ranking erneut den ersten Rang.