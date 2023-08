Quinten Tödlicher Unfall: Autofahrer stürzt in Quinten beim Walensee steilen Abhang hinunter Am Samstag wurden auf einer Lichtung unterhalb des Sälsweg ein verunfalltes Auto und ein lebloser Mann aufgefunden. Es handelt sich mutmasslich um einen 71-Jährigen, der vorgängig als vermisst gemeldet worden war.

Ein Autofahrer stürzte bei Quinten einen steilen Abhang hinunter und verstarb. Bild: zvg

Bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen ging am Freitagabend ein Anruf wegen eines mutmasslich verschollenen Mannes ein. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, meldete ein Angehöriger, er habe nach regelmässigem Kontakt seit Stunden nichts mehr von besagtem Mann gehört. Der 71-Jährige sei mit Arbeiten auf einer Alp beschäftigt gewesen.

«Es kam der Verdacht auf, dass der 71-Jährige mit seinem Auto einen steilen Abhang hinuntergestürzt sein könnte», heisst es in der Mitteilung weiter. Deshalb habe die Kantonspolizei St.Gallen in Zusammenarbeit mit der Rega und der Alpinen Rettung eine Suchaktion gestartet. Es kamen auch Drohnen zum Einsatz. In der Nacht auf Samstag wurde die Suchaktion unterbrochen und am Samstagmorgen fortgeführt.

Am Nachmittag kommuniziert die Kantonspolizei, man habe das Auto und den Fahrer, mutmasslich der 71-jährige Vermisste, auf einer Lichtung in unwegsamen Gelände unterhalb des Sälsweg auffinden können. «Gemäss jetzigen Erkenntnissen dürfte der Mann mit seinem Auto auf dem Sälsweg unterwegs gewesen sein.» Aus zurzeit unbekannten Gründen sei sein Auto dabei von der Fahrbahn abgeraten und rund 100 Meter den steilen Abhang hinuntergestürzt.

Bild: zvg

Der 71-Jährige zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird nun von Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen untersucht. Für die Bergung des Autos musste ein spezieller Aussenlast-Helikopter aufgeboten werden. (kapo/mlb)