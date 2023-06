Psychiatrie St.Gallen Gibt es wegen der Fusion mehr Personalwechsel in der Psychiatrie? Das will ein St.Galler SP-Kantonsrat wissen — Auslöser ist ein prominenter Abgang Ist die Zusammenlegung der beiden Psychiatrieverbunde auf Kurs? Und welche Konsequenzen hat der Prozess? Das fragt der Wiler SP-Kantonsrat Dario Sulzer – aufgerüttelt durch den Abgang des ärztlichen Direktors. So antwortet die Regierung.

Übersichtsplan am Standort Wil der Psychiatrie St.Gallen. Bild: SK

Es war nicht irgendein Abgang. Es war jener des ärztlichen Direktors. Und das abrupt. Nach fast 13 Jahren als Chefarzt und Geschäftsleitungsmitglied der Psychiatrie St.Gallen hat Thomas Maier das Unternehmen verlassen. Und das, nachdem er vor einem Jahr die Funktion des ärztlichen Direktors übernommen hatte. Die Hintergründe sind nicht bekannt. Auch nicht, ob es einen Zusammenhang mit der Fusion der beiden früheren Psychiatrieverbunde gibt, die auf Anfang Jahr zusammengelegt wurden.

Dario Sulzer, Wiler Stadtrat und SP-Kantonsrat. Bild: PD

Die personelle Veränderung wurde Ende März denn auch nur durch einen politischen Vorstoss bekannt. Aufgerüttelt durch den Abgang des ärztlichen Direktors reichte der Wiler SP-Kantonsrat Dario Sulzer eine Einfache Anfrage ein und warf einige Fragen auf. Nun liegen die Antworten der Regierung vor.

Stieg die Personalfluktuation an?

So wollte Sulzer erfahren, ob die Fusion der beiden Psychiatrieverbunde zu einer erhöhten Fluktuation bei den Fachkräften geführt hat. Die Regierung hält fest: Es seien sämtliche Arbeitsverhältnisse – insgesamt 1300 – von beiden Vorgängerunternehmen übernommen worden. Und weiter: «Eine Zunahme der Mitarbeiterfluktuation konnte bis dato nicht festgestellt werden.» Die Regierung ist vielmehr überzeugt, dass sich durch die Zusammenführung der beiden Verbunde neue Entwicklungsmöglichkeiten für aktuelle und zukünftige Mitarbeitende ergeben und sich dies «positiv auf die Rekrutierung von Fachpersonal auswirkt».

Und ja, die Zusammenführung der beiden Psychiatrieverbunde sei auf Kurs, beantwortet die Regierung eine weitere Frage des Wiler Kantonsrats. Sie sei wie geplant auf den 1. Januar dieses Jahres erfolgt. Doch die Regierung gesteht ein: Der «sehr enge Zeitplan» für die Umsetzung sei rückblickend betrachtet «herausfordernd» gewesen.

Dennoch sieht sie in der Zusammenführung vor allem Chancen: ein einheitlicher Leistungsauftrag für die Psychiatrie im ganzen Kanton, eine zentrale Unternehmensführung, die Bündelung von Kompetenzen in verschiedenen Unternehmensbereichen, neue Führungsstrukturen. Es sei aber auch klar: Der von Sulzer angesprochene «Change-Prozess» sei wohl angelaufen, aber noch nicht abgeschlossen. Daran müsse in den nächsten Monaten weiter gearbeitet werden.

Parlament brachte Fusionsidee auf

Die Fusionsidee geht auf einen Motionsauftrag des Kantonsparlaments zurück; dieses hatte mehr Effizienz bei den beiden Psychiatrieverbunden gefordert. SP und Grünen wehrten sich im Parlament gegen die Zusammenführung. Die Folgen für das Personal seien zu wenig klar. Zudem sei die Psychiatrie seit der Pandemie sehr stark belastet. In dieser Situation einen Strukturwandel einzuleiten und sie auch noch mit einer Reorganisation zu beschäftigen, sei kaum sinnvoll. Doch die bürgerliche Mehrheit setzte sich durch – und so gibt es seit Anfang Jahr neu noch die Psychiatrie St.Gallen.