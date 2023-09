Nach geplatztem Eritrea-Festival in Oberuzwil und gewaltsamen Zusammenstössen: «Gehört sich nicht, dass sie das in einem fremden Land austragen»

Am Wochenende ist es in Zürich zu massiven Zusammenstössen zwischen Eritreeren gekommen. Dies, nachdem in Oberuzwil ein Festival von rund 500 Demonstrierenden verhindert worden war. Reaktionen und Einschätzungen aus der Ostschweiz zu den Vorfällen.