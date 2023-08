Prognose Temperaturrückgang und unbeständiges Wetter – das Wochenende in der Ostschweiz wird gewitterig und kühl Der Freitag wird wohl der letzte Tag der Hitzewelle sein. Darauf folgen Temperaturen um die 17 Grad. Wie sieht das Wetter im Hinblick auf das Summerdays Arbon und den Slow Up Bodensee aus? Das sagt ein Meteorologe dazu.

Gewitterstimmung über dem Bodensee. Symbolbild: Reto Martin

Die Hitzewelle neigt sich dem Ende zu. In der Ostschweiz folgt auf das schwülheisse Wetter eine Kaltfront mit unbeständigem Wetter und einem Temperaturrückgang. Patrick Stierli, Meteorologe von Meteo Schweiz, gibt im Hinblick auf diverse Anlässe in der Ostschweiz eine Prognose ab.

Für das Summerdays in Arbon hat Stierli gute und weniger gute Nachrichten: Der Freitag zeichnet sich aktuell noch als schwülheisser Tag mit Temperaturen knapp um die 30 Grad ab. Bereits ab Donnerstagabend nimmt das Schauer- und Gewitterrisiko in der Ostschweiz zu. Gerade am Donnerstagabend ist gebietsweise mit heftigen Gewittern zu rechnen. Nach einer Beruhigung in der Nacht auf Freitag muss ab Freitagmittag erneut zeitweise mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Am Samstag kommt dann gemäss Stierli die Kaltfront. Diese sei ungünstig, weil sie sich stationär entlang der Alpen bewege und auf der Alpennordseite den ganzen Tag mit Schauern zu rechnen sei. Die Temperaturhöchstwerte bewegen sich dann zwischen 21 und 23 Grad. «Es kann sein, dass der Samstag noch freundlich beginnt», sagt Stierli. Ab Mittag werde die Sonne jedoch wenig Chancen haben, durch die Wolken zu brechen und in der Bodenseeregion sei es ab dann häufig nass. Mit wie viel Niederschlag genau zu rechnen ist, kann der Meteorologe aufgrund des wechselhaften Wetters nicht genau sagen.

Temperaturen in St.Gallen sinken auf 17 Grad

Besserung am Sonntag für den Slow Up Bodensee? Fehlanzeige. Die Bodenseeregion bleibe stark bewölkt und in Richtung Obersee sei mit viel Niederschlägen zu rechnen. «Am Sonntag bewegen wir uns zwischen Temperaturen von 19 bis 20 Grad am Bodensee», sagt Stierli. Den Teilnehmenden des Slow Ups empfiehlt er, eine Regenjacke einzupacken.

Im Alpstein und in St.Gallen sei derweil mit grösseren Niederschlagsmengen und anhaltenden Niederschlägen zu rechnen. In St.Gallen sinken die Tageshöchsttemperaturen sogar auf bis zu 17 Grad.

Nadja Bühler von Thurgau Tourismus zeigt sich trotz der Prognosen optimistisch: «Der Slow Up ist bei jedem Wetter fahrbar.» Je nachdem müsse man zwar eine Regenjacke mitnehmen, aber bei den Festwirtschaften gebe es sowieso bei jedem Wetter Zelte.

Vergangenes Jahr hatten die Teilnehmenden des Slow Up Glück mit dem Wetter. Bild: Donato Caspari (Neukirch, 28. August 2022)

Das Programm ändert sich nicht, auch die Apfelkönigin kommt gemäss Bühler bei jedem Wetter und verteilt Äpfel: «Bei gutem Wetter haben wir in vergangenen Jahren rund 30’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt.» Ob diese Besucherzahlen diesen Sonntag erreicht werden können, werde man erst im Anschluss an den Slow Up sagen können. Bühler rechnet damit, dass einige Leute wohl auch erst dann kommen, wenn sich die Wolken etwas verziehen. Sie sagt: «Vielleicht fahren sie dann nicht die ganze Strecke, aber wir freuen uns auf alle Teilnehmenden.»