Prognose «Der Regen wird den Boden schön matschig aufweichen»: So wird das Wetter am Open Air St.Gallen Am Donnerstag startet das Open Air St.Gallen mit Sonne und 26 Grad. Gummistiefel und Pelerine sollten trotzdem ins Gepäck, denn spätestens am Freitag ziehen Wolken auf.

Das Open Air St.Gallen dürfte auch 2023 schlammig werden. Bild: Michel Canonica (1. 7. 2022)

Die gute Nachricht vorneweg: Wer für das Open Air St.Gallen einen Viertagespass hat, kann das Zelt am Donnerstag aller Voraussicht nach bei trockenem Wetter aufstellen. Die schlechte Nachricht – oder die zweite gute, je nach Sichtweise: Ab Freitag wird das Sittertobel wohl einmal mehr zu «Schlammgallen».

Drei Tage vor dem Open-Air-Start seien die Prognosen zwar noch mit Vorsicht zu geniessen, sagt Sabrina Bieri am Telefon. Die Meteorologin von MeteoSchweiz wagt trotzdem einen Ausblick. Bis zum Festivalbeginn dürfte es mehrheitlich trocken bleiben, sagt sie, und: «Mit etwa 26 Grad wird der Donnerstag der wärmste der vier Open-Air-Tage.»

Am Freitag kommt der Regen

Auf den schönsten folgt am Freitag der nasseste Tag. Wann und wie intensiv die Schauer oder teilweise auch Gewitter aufkommen, sei noch schwierig abzuschätzen, sagt Sabrina Bieri, aber: «Der Regen wird sicher reichen, um Schlamm zu generieren. Er wird den Boden schön matschig anfeuchten.»

Gummistiefel gehören auch dieses Jahr ins OASG-Gepäck. Bild: Reto Martin (1. 7. 2022)

Im überdurchschnittlich trockenen Juni sind an der Messstation St.Gallen bisher nur knapp 30 Millimeter Regen gefallen. Normalerweise sind es im ganzen Monat etwa 170 Millimeter. Der für die Open-Air-Tage angekündigte Regen dürfte dieses Defizit zwar nicht wettmachen, sagt Sabrina Bieri, aber:

«Es kann gut noch einmal so viel Regen fallen wie bis jetzt im ganzen Juni.»

Sollte die Prognose stimmen, dürften die Open-Air-Tage etwa so nass ausfallen wie die letzten Juni-Tage 2022. Zwischen 29. Juni und 2. Juli des vergangenen Jahres fielen fast 10 Millimeter Regen pro Tag:

Der Regen geht, die Wolken bleiben

Laut Sabrina Bieri dürfte sich am Samstagmorgen zwar der Regen verziehen, nicht aber die Wolken. Bei 20 bis 23 Grad bleibe es voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein bedeckt. Immerhin:

«Am Samstagabend scheint vielleicht wieder die Sonne.»

Am Donnerstag ist Sonnencrème gefragt – und mit etwas Glück am Samstag nochmals. Bild: Ralph Ribi (2. 7. 2022)

Allzu viele Sonnenstunden dürfte es am OASG 2023 damit nicht geben – mit Sicherheit werden es weniger sein als im selben Zeitraum 2018 und 2019. Damals schien die Sonne zwischen 29. Juni und 2. Juli jeweils über elf Stunden pro Tag:

Andersrum als am Samstag verhält sich das Wetter gemäss den Modellen von MeteoSchweiz am letzten Festivaltag. Sabrina Bieri sagt: «Der Sonntag sollte sonnig und trocken starten, in der zweiten Tageshälfte dürfte die Bewölkung zunehmen.» Selbst Schauer seien am Sonntagnachmittag nicht ausgeschlossen.

Abkühlung am Ende eines zu warmen Monats

Mit Regen und viel Wolken werden die Open-Air-Tage kühler ausfallen als der bisherige Juni. Während einer heissen Phase Mitte Monat lag die Temperatur zwischenzeitlich 5 bis 6 Grad über dem langjährigen Schnitt.

Die Helferinnen und Helfer kamen beim Open-Air-Aufbau wohl mehr ins Schwitzen, als es die Gäste während des Festivals tun werden. Bild: Tobias Hug (20. 6. 2023)

Die letzten Tage hätten zwar ein wenig Erholung gebracht, sagt Sabrina Bieri, trotzdem sei der Juni weiterhin 2 bis 3 Grad wärmer als normalerweise.

Mit den heissesten Jahren der jüngeren Vergangenheit werden die Open-Air-Tage trotzdem nicht mithalten können. Die angekündigten Höchsttemperaturen entsprechen gerade einmal den Tagesmitteln desselben Zeitraums im Jahr 2019: