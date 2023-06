Positionspapier Wie weiter mit Wil West? Geht es nach den St.Galler und Thurgauer Grünen, muss die Standortentwicklung komplett neu gedacht werden Das Grossprojekt Wil West erfüllt nach Auffassung der Grünen nicht die Standards für eine nachhaltige Standortentwicklung. In einem gemeinsam erarbeiteten Positionspapier gehen sie auf Defizite ein und stellen diverse Forderungen an die Projektverantwortlichen.

Auf den Feldern rechts im Bild soll das Projekt Wil West realisiert werden. Bild: PD

Die Grünen der Kantone St.Gallen und Thurgau spannen zusammen. In einem gemeinsamen Positionspapier legen sie ausführlich dar, warum das Projekt Wil West in seiner jetzigen Ausarbeitung nicht vertretbar sei. Herzstück des Positionspapiers ist der Forderungskatalog. Dieser umfasst – wenig überraschend – vorderhand ökologische Anliegen.

Die Parteien betonen, die Stärkung der Region Wil als Wohn- und Wirtschaftsstandort grundsätzlich zu unterstützen. Ebenso erkennen sie die Notwendigkeit, «die Wirtschaftsentwicklung auf regionaler Ebene abzustimmen und auf geeignete Standorte zu konzentrieren, um eine weitere Zersiedelung zu verhindern».

In der bisher geplanten Form erfülle Wil West die Anforderungen an ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Projekt allerdings nicht. «Entgegen den Werbebotschaften der Projektträgerschaft», heisst es im Positionspapier. Eine zukunftsorientierte Wirtschaftsentwicklung habe sich am Konzept der «starken Nachhaltigkeit» zu orientieren. Davon ist das vorliegende Projekt nach Auffassung der Grünen weit entfernt.

Landverkauf sei an konkrete Bedingungen zu knüpfen

Wil West dürfe nicht unbeirrt weiterverfolgt werden. Das Abstimmungsresultat vom 25. September 2022 sei anzuerkennen. Das St.Galler Stimmvolk hatte damals den Sonderkredit für die Arealentwicklung mit 52,6 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Offensichtlich gab es im Kanton St.Gallen Vorbehalte gegen das Projekt, geben die Grünen zu bedenken.

Das Vorhaben war mit dem Volksentscheid allerdings nicht vom Tisch. Unmittelbar nach dem St.Galler Nein zum Sonderkredit wurde nach Wegen gesucht, um das fortgeschrittene Projekt doch noch umzusetzen. Ein zweifelhafter «Königsweg» kristallisierte sich ziemlich bald heraus: Würde der Kanton St.Gallen seine Grundstücke an den Kanton Thurgau veräussern, könnten die Regierungen das Projekt am Leben halten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das fragliche Land als Wirtschaftsareal eingezont wird.

Objektive Information statt «schönfärberische Propaganda»

Von derartigen Bestrebungen halten die Polparteien wenig. Es sei «politisch nicht opportun», den Volkswillen mittels Landverkauf zu umgehen, schreiben die Grünen der Kantone St.Gallen und Thurgau denn auch in ihrem Positionspapier. Indes wolle man den Landverkauf an konkrete Bedingungen, eine «grundlegende konzeptionelle Überarbeitung» des Projekts, knüpfen.

So stören sich die Grünen etwa an den «manipulativen Imagekampagnen» der Projektverantwortlichen. Nachteile des Grossprojektes würden kategorisch verschwiegen. In der Mitteilung ist in diesem Zusammenhang gar von «schönfärberischer Propaganda» die Rede. Kern der Forderung: «Anstelle von Werbung soll künftig auf objektive Information und Partizipation gesetzt werden.»

Weiter sei eine Minimierung des Kulturlandverlustes zu gewährleisten und die Zersiedlung des vom Projekt betroffenen Areals zu verhindern. Wichtig ist den Grünen auch, dass Wil West primär auf Umsiedlungen von bestehenden regionalen Unternehmen ausgerichtet werde, nicht auf Neuansiedlungen.

Der Forderungskatalog der Grünen ist aber weit umfassender als das. An ihrer Medienveranstaltung vom Mittwoch, 10 Uhr, im Sirnacher «Engel», wollen sie ihre Beschlüsse vorstellen und erläutern. (pd/mlb)

Update folgt...