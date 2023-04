Thurgau Drei Volg-Filialen, drei Überfälle, drei dunkel gekleidete Gestalten: Handelt es sich um denselben Täter? Erst in Neukirch-Egnach, dann im zürcherischen Altikon, dann in Pfyn: Am Samstag ist es zu drei Überfällen auf Volg-Filialen gekommen. Vorgehen und Täterbeschreibungen weisen deutliche Parallelen auf.

Drei Überwachungsbilder, derselbe Täter? Links der Überfall in Neukirch-Egnach, in der Mitte jener im zürcherischen Altikon, rechts jener in Pfyn. (Bilder: Kapo TG und Kapo ZH)

Neukirch-Egnach, 6.30 Uhr: Ein vermummter Mann betritt die Volg-Filiale durch den Haupteingang, bedroht die Angestellte mit einem Messer, fordert Bargeld und flieht.

Altikon, Kanton Zürich, 11.20 Uhr: Ein vermummter Mann betritt die Volg-Filiale in Altikon, bedroht die Verkäuferin und flüchtet mit mehreren hundert Franken zu Fuss.

Pfyn, 13:20 Uhr: Ein vermummter Mann betritt die Volg-Filiale in Pfyn, droht mit einem Messer und flieht zu Fuss mit dem erbeuteten Bargeld.

Drei Volg-Filialen, drei Überfälle, drei schwarz gekleidete Gestalten: Handelt es sich um denselben Täter?

Die Kantonspolizeien Thurgau und Zürich arbeiten zusammen

«Es gibt starke Parallelen im Vorgehen und Äusseren», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Ob es sich tatsächlich um denselben Täter handelt, könne man aber erst sagen, wenn die Fälle geklärt sind. Derzeit ermittle man in alle Richtungen. Die Kantonspolizei Thurgau arbeitet dabei eng mit ihren Zürcher Kollegen zusammen. Dass es innert weniger Stunden zu mehreren Überfällen mit grossen Parallelen gekommen ist, sei aussergewöhnlich, so Meili.

Klar ist: Die Parallelen sind frappant. Der Täter war in allen Fällen dunkel gekleidet, trug dunkle Turnschuhe, dunkle Handschuhe, eine Kapuze und war vermummt. Und auf der Trainerhose auf Höhe des linken Oberschenkels prangt auf allen drei Überwachungsbildern ein weisses Markenemblem. In Details unterscheiden sich die Beschreibungen jedoch: So wird die Grösse des Täters in Pfyn zwischen 1,70 und 1,80 Meter angegeben, während der Täter in Egnach zwischen 1,60 und 1,70 Meter gross gewesen sein soll. In zwei Fällen wird erwähnt, dass der Täter eine Sonnenbrille getragen hat. Beim Überfall in Pfyn wird der Täter ausserdem als junger Mann beschrieben.

Bei den beiden Vorfällen im Thurgau wurden die Angestellten mit einem Messer bedroht. Ob dies beim Überfall auf die Filiale in Altikon ebenfalls der Fall war, teilt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage nicht mit. In allen drei Fällen wurde niemand verletzt. Und in allen drei Fällen sucht die Polizei Zeugen.