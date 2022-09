Polizeimeldung Rollstuhlfahrer stürzt in Grabs in einen Bach und wird ins Spital gebracht – die Kantonspolizei sucht Zeugen Am Freitagnachmittag ist ein Mann mit seinem Rollstuhl in einem Bach gestürzt. Ein Anwohnerin findet ihn. Der Mann wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Am Freitagnachmittag ist ein Rollstuhlfahrer in den Staudnerbach in Grabs gefallen. Dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung mit. Gemäss Polizeimeldung dürfte der 31-jährige Mann mit seinem Rollstuhl auf der Staudnerbachstrasse unterwegs gewesen und ins abfallende Bachbord geraten sein. Die Gründe dafür sind noch unbekannt. Dabei fiel der Mann in den Bach und blieb mit dem Kopf unter Wasser liegen.

Eine Anwohnerin entdeckte den Mann kurz nach 15:30 Uhr und rief Hilfe herbei, um den Mann aus dem Bach zu bergen. Nach der erfolgreichen Reanimation durch die Ersthelfer, die Polizei, den Rettungsdienst sowie den Notarzt musste der Mann gemäss Polizeimeldung in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden.

Jetzt sucht die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Personen, die den Unfall gesehen haben oder die in der Zeit zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr in den Quartieren im Bereich des Staudnerbachs einen Rollstuhlfahrer bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Mels, 058 229 78 00, in Verbindung zu setzen. (kapo/dar)