Polizeieinsatz Passagier schlägt Alarm: Mann mit Messer bedroht Passagiere im Zug zwischen Sargans und Bad Ragaz Schreckmomente im Zug zwischen Sargans und Bad Ragaz: Ein Mann aus Eritrea, der ein Messer auf sich trug, bedrohte die Passagiere auch verbal. Nachdem der 25-Jährige in Bad Ragaz ausgestiegen war, konnte ihn die Polizei im Bereich des Bahnhofs festnehmen.

Die St.Galler Kantonspolizei musste am Donnerstag in Bad Ragaz einen Mann festnehmen. Symbolbild: Kapo SG

Donnerstagnachmittag, nach 15 Uhr: Im Zug von Sargans in Richtung Bad Ragaz macht ein 25-jähriger Mann aus Eritrea auf sich aufmerksam. Er trägt ein Messer in der Hand. Und bedroht die Zugpassagiere auch verbal. Ein Passagier schlägt daraufhin Alarm bei der Transportpolizei. Diese verständigt ihrerseits die Kantonspolizei St.Gallen.

In Bad Ragaz steigt der Eritreer aus, was der Passagier der Polizei ebenfalls mitteilt. Die Einsatzkräfte können den 25-Jährigen in der Folge im Bereich des Bahnhofs festnehmen. Der Mann leistet keinen Widerstand.

Hanspeter Krüsi, Chef Kommunikation der St.Galler Kantonspolizei. Bild: Arthur Gamsa

«Psychische Ausnahmesituation»

«Wenn der Mann in Bad Ragaz nicht ausgestiegen wäre, wären wir in den Zug gegangen», sagt Hanspeter Krüsi, Chef Kommunikation der St.Galler Kantonspolizei, auf Anfrage. Der Mann sei augenscheinlich nicht alkoholisiert gewesen, sondern leide an einer psychischen Erkrankung, die zu einem früheren Zeitpunkt von einem Arzt auch diagnostiziert worden sei. Der Eritreer habe sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, sagt Hanspeter Krüsi. Trotzdem verfügte die St.Galler Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe.

Weitere Zeuginnen und Zeugen gesucht

Hat der Eritreer die Passagierinnen und Passagiere nicht nur verbal, sondern auch mit dem Messer, das er in der Hand hatte, bedroht? Um in dieser Frage mehr Klarheit zu erhalten, sucht die Kantonspolizei St.Gallen nach weiteren Zeugenaussagen zum Vorfall. Eine spezielle Betreuung von Passagieren, die den Vorfall miterlebt hatten, war laut Hanspeter Krüsi nicht nötig.

Personen, welche sich im Zug befanden und Angaben zum Verhalten oder zu den verbalen Äusserungen des Mannes machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Mels unter der Telefonnummer 058-229-78-00 zu melden. (kapo/dwa)