Polizeieinsätze Gucklochfahrer, Alkohol- und andere Sünder: Ein arbeitsreicher Freitag für die St.Galler Kantonspolizei Am Freitag sind Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen diverse Verkehrsteilnehmer ins Netz gegangen. Die fehlbaren Lenker waren in nicht fahrfähigem Zustand, ohne Ausweis oder mit vereisten Frontscheiben unterwegs. Alle sechs Autofahrer werden angezeigt.

Häufig gesehen und sehr gefährlich: Fahren mit vereister Frontscheibe. Bild: Archiv

Zwischen 8 Uhr und 9 Uhr hat eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen in Alt St.Johann gleich zwei Autofahrer angehalten, deren Frontscheiben noch vereist waren. Das teilt die St.Galler Kantonspolizei in einem Communiqué mit. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte nur die untere Hälfte der Frontscheibe von Eis befreit. Die Frontscheibe und die Seitenspiegel eines 24-jährigen Autofahrers waren ebenfalls ungenügend von Eis befreit worden.

Einsätze in Rorschach

Kurz nach 16.50 Uhr konnte ein Polizist in Rorschach beobachten, wie ein Autofahrer trotz eingeschaltetem Wechselblinklicht den Bahnübergang an der Signalstrasse überquerte. Bei der anschliessenden Kontrolle zeigte sich, dass der 36-jährige Mann eigentlich gar nicht am Steuer hätte sitzen dürfen, weil ihm sein Führerausweis bereits entzogen worden war.

Ebenfalls in Rorschach hielte die Polizei nach 20 Uhr einen 60-jährigen Autofahrer zur Kontrolle an. Eine Atemalkoholmessung zeigte einen zu hohen Wert an. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte die Entnahme einer Blut- und Urinprobe. Der Führerausweis wurde dem Mann auf der Stelle abgenommen, wie die Polizei schreibt.

Weitere Einsätze in Wil und Oberriet

Kurz nach 22 Uhr hielt eine Patrouille in Wil ein Auto ebenfalls zwecks einer Kontrolle an. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass auch dieser 22-jährige Autofahrer unterwegs gewesen war, obwohl ihm der Führerausweis entzogen worden war. Zudem hatte er den Wagen ohne die Erlaubnis des Fahrzeughalters gelenkt und 0,6 Promille im Blut, wie es im Communiqué der St.Galler Kantonspolizei heisst.

Kurz nach 23.30 Uhr schliesslich ging der Polizei in Oberriet ein 50-jähriger Autofahrer ins Netz, der mit über 1,8 Promille am Steuer sass. Auch er ist sein Billett los und wird wie die übrigen Lenker angezeigt. (kapo/dwa)