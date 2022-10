Politik «Unsere Kandidatin hat intakte Chancen»: Grüne schicken Franziska Ryser ins Rennen um den Ständeratssitz – FDP verkündet ihre Kandidatur am Mittwoch Der Vorstand der Grünen will mit Nationalrätin Franziska Ryser den frei werdenden St.Galler Ständeratssitz besetzen. Auch die Freisinnigen geben demnächst bekannt, wen sie in den Wahlkampf schicken: Neben Favoritin Susanne Vincenz-Stauffacher bringt die Partei zwei Männer ins Spiel.

Die Grünen schicken Nationalrätin Franziska Ryser ins Rennen um Paul Rechsteiners Nachfolge. Bild: Keystone

Die Spekulationen haben sich am Freitagmorgen bewahrheitet: Franziska Ryser ist die dritte Frau, die Paul Rechsteiner im Ständerat beerben will. Letzte Woche haben bereits die Nationalrätinnen Esther Friedli (SVP) und Barbara Gysi (SP) ihre Kandidatur bekannt gegeben. Letztere ist zwar noch nicht parteiintern nominiert, doch das dürfte reine Formsache sein.

In ihrer Medienmitteilung schreiben die Grünen Kanton St.Gallen, es bedürfe einer progressiven und ökologischen Vertretung im Ständerat. Als Nationalrätin, als Mitglied der Wirtschaftskommission und durch zahlreiche politische Vorstösse habe Franziska Ryser gezeigt, «dass sie sich auch in Bern für einen zukunftsfähigen und attraktiven Kanton St.Gallen stark macht». Auch in der Unternehmenswelt kenne sich Ryser als Verwaltungsratspräsidentin des Augenoptikers Ryser Optik AG aus. «Mit ihrer langjährigen politischen Erfahrung und ihrer parteiübergreifenden Vernetzung verfügt Ryser über beste Voraussetzungen für eine würdige Nachfolgerin des abtretenden Ständerats Paul Rechsteiner», heisst es in der Mitteilung weiter.

Ryser soll auch bürgerliche Mitte überzeugen

Daniel Bosshard, Präsident der Grünen St.Gallen. Benjamin Manser

Mit Rysers Kandidatur gewichten die Grünen ihren Machtanspruch auf den Ständeratssitz höher als eine gemeinsame linke Kandidatur – zumal Ryser Barbara Gysi Stimmen nehmen dürfte und umgekehrt. Daniel Bosshard, Präsident der Grünen St.Gallen, sagt:

«Im ersten Wahlgang ist es gerechtfertigt, mit einer eigenen Kandidatin anzutreten, selbst wenn sich die Stimmen verteilen.»

Barbara Gysi bekommt eine Konkurrentin aus dem linken Lager. Bild: Anthony Anex / Keystone

Dass Ryser sogar besser abschneiden könnte als die langjährige Wiler Nationalrätin Gysi und sich demnach im zweiten Wahlgang nicht aus dem Rennen nehmen muss, schätzt Bosshard als realistisch ein. «Wir setzen bewusst auf eine junge Kandidatin – und wir sind überzeugt, dass Franziska Ryser intakte Chancen auf den Ständeratssitz hat.» Gemäss Bosshard wird es der 31-Jährigen gelingen, auch über die Parteigrenzen hinweg Stimmen zu holen und selbst Wählerinnen und Wähler der bürgerlichen Mitte für sich zu gewinnen.

Franziska Ryser freut sich im Oktober 2019 über ihre Wahl in den Nationalrat. Bild: Benjamin Manser

«Kandidatur ist kein strategischer Schachzug»

2019 hat Ryser schon einmal für den Ständerat kandidiert und sich nach einem respektabeln, aber aussichtslosen Resultat nach dem ersten Wahlgang aus dem Rennen genommen. Im Wahlkampf gelang es ihr aber, sich zu profilieren und gegen erfahrenere Kandidaten durchzusetzen - was ihr schliesslich zum Sprung in den Nationalrat verholfen haben dürfte.

Setzt die Nationalrätin im Hinblick auf die Erneuerungswahlen 2023 nun wieder auf die grosse Bühne, die sich im Ständeratswahlkampf bietet? Parteipräsident Bosshard sagt:

«Franziska Ryser hat sich längst einen Namen gemacht und besitzt einen hohen Bekanntheitsgrad. Die Kandidatur ist kein strategischer Schachzug.»

Ryser selbst war bis anhin noch nicht erreichbar, dürfte sich gegen Mittag aber ebenfalls zu ihrer Kandidatur äussern.

Aufgrund der vorgezogenen Ersatzwahl in den Ständerat und der ausbleibenden Novemberabstimmungen wird die ursprünglich auf den 26. Oktober angesetzte Mitgliederversammlung der Grünen auf den 21. November verschoben. Dann wird die Partei über den einstimmig gefassten Nominationsvorschlag des Kantonalvorstands entscheiden.

FDP: Mächler, Dobler oder Vincenz-Stauffacher

Auch das Warten auf die FDP-Kandidatur soll bald ein Ende haben: Kurz nach der Bekanntgabe der dritten Ständeratskandidatin haben die St.Galler Freisinnigen eine Pressekonferenz angekündigt. Mit dabei ist aber nicht nur die als Favoritin gehandelte Susanne Vincenz-Stauffacher, sondern auch Regierungsrat Marc Mächler und Nationalrat Marcel Dobler. Ob letztlich ein Mann oder doch eine Frau den Kandidatinnenreigen komplettieren wird, zeigt sich kommenden Mittwoch.