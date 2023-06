Politik Nach Zoff mit der GLP: Pietro Vernazza verzichtet auch auf mögliche Nationalratskandidatur für andere Parteien Nachdem in den vergangenen Tagen über eine mögliche Nationalratskandidatur von Pietro Vernazza spekuliert wurde, nimmt dieser nun selbst Stellung in einer Medienmitteilung.

Pietro Vernazza verzichtet auf eine Kandidatur bei den Nationalratswahlen. Bild: Michel Canonica

«Verschiedene Medien haben in den letzten Tagen über meine politischen Absichten berichtet», schreibt Pietro Vernazza in einer Medienmitteilung vom Montagvormittag. «Vieles davon war fehlerhaft.»

Aufgrund des guten Wahlresultates bei den Nationalratswahlen 2019 habe er sich dieses Jahr erneut für eine Kandidatur auf der Liste der GLP bereit erklärt. Aus ihm nachvollziehbaren Gründen habe sich die Partei gegen eine Nominierung entschieden. «Diesen Entscheid akzeptiere ich.»

Auch andere Parteien hätten Vernazza laut Medienmitteilung angefragt, für sie zu sie kandidieren. «In der Folge haben verschiedenen Publikationen über meine allfällige politische Neuorientierung spekuliert», so Vernazza weiter in seinem Communiqué. «Diese Spekulationen will ich beenden. Eine parteipolitische Aktivität ist für mich nicht mehr opportun.» Er verzichte auf eine Kandidatur bei den Nationalratswahlen 2023. «Das habe ich den Personen mitgeteilt, die mich zu einer Kandidatur in einer anderen Partei ermutigt hatten.»

Ausserhalb des Politik Beitrag für Allgemeinheit leisten

Die Gespräche der letzten Wochen hätten Vernazza überzeugt, dass die Einflussnahme auf Gesundheitsthemen über ein politisches Amt bescheiden wären. Fortan werde er deshalb mit Hilfe seines Netzwerks sowie mit eigenen Fachkenntnissen ausserhalb des Politikbetriebs einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten.

«Der Fokus wird auf der Prävention liegen.» Hier lasse sich seiner Meinung nach ein wichtiger Hebel zur Reduktion der Gesundheitskosten finden.

«Ich werde weiterhin wissenschaftliche Erkenntnisse aufarbeiten und diese über meine Plattformen www.infekt.ch und www.corona-elefant.ch vermitteln», schreibt Vernazza. Zudem werde er wie bisher Menschen beistehen, die in persönlich schwierigen medizinischen Entscheidungen Rat suchen. (red.)