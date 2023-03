Politik Landsgemeinde 2023: Ganze Standeskommission tritt wieder an Wie beim Nachbarn Ausserrhoden zeichnet sich eine ruhige Wahl des Regierungsrats ab. Die bisherigen Mitglieder stellen sich der Wiederwahl an der Landsgemeinde. Gesucht wird hingegen eine neue Kantonsrichterin oder ein neuer Kantonsrichter.

Die Mitglieder der Standeskommission zeigen Sitzfleisch. Bild: PD

Die Mitglieder der Standeskommission Appenzell Innerrhoden stellen sich an der kommenden Landsgemeinde erneut zur Wahl. Auch Ständerat Daniel Fässler (Mitte) tritt für eine weitere Amtszeit an. Einzig der Wechsel der Landammänner Roland Dähler und Roland Inauen steht an. Die Landammänner wechseln sich im Zweijahresturnus als regierender und als stillstehender ab.

Lorenz Gmünder tritt als Kantonsrichter zurück. Bild: PD

Für das Kantonsgericht wird das Stimmvolk ein neues Mitglied bestimmen müssen. Lorenz Gmünder hat seinen Rücktritt als Kantonsrichter eingereicht. Er wurde 2016 gewählt. 2019 hatte er als Landammann beworben und gegen Roland Dähler verloren.

Drei Krisen in drei Jahren für Rüegg Bless

Monika Rüegg Bless ist das amtsjüngste Mitglied der Standeskommission. Sie wurde per Urnenabstimmung im August 2020 als Frau Statthalter und Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements gewählt. Die ausgebildete Pflegefachfrau und Rettungssanitäterin erlebte in ihrer Amtszeit Krisen wie die Pandemie und die ukrainischen Geflüchteten infolge des russischen Angriffskriegs sowie intensive Projekte wie die Neuausrichtung des Spitals.

2021 wurde Rüegg Bless in einem emotionalen Wahlkampf herausgefordert. Es wurde gar ihre Abwahl gefordert, etwa durch das Komitee Pro Spital Appenzell. Es schreckte nicht vor persönlichen Angriffen gegen Rüegg Bless zurück: In einem Zeitungsinserat wurden Monika Rüegg Bless Falschaussagen im Zusammenhang mit dem Stopp des AVZ+ unterstellt. Das Komitee unterstützte auch eine Herausforderin.

In einem ausserordentlichen Urnengang wurde Rüegg Bless aber mit deutlichem Vorsprung vor den anderen Kandidatinnen gewählt. Danach zeigte sich Rüegg Bless gegenüber der Appenzeller Zeitung erleichtert. Der emotionale Wahlkampf habe ihr zusätzliche Ressourcen abverlangt.

Jagdknatsch schadete Ruf des Bauherrn

Mit einem solch aufregenden Wahlkampf darf dieses Jahr nicht gerechnet werden. Gegenkandidaturen an der Landsgemeinde sind immer möglich. Aber selbst zu einer Abwahl von Bauherr Ruedi Ulmann, dessen Ruf zuletzt durch den Jagd-Knatsch angeschlagen schien, dürfte es nicht kommen. Er hatte sich 2017 deutlich gegen Fefi Sutter für das Amt durchgesetzt. Davor war Ulmann Grossrat und Wirt eines Restaurants.

Die Jagd in Innerrhoden hat in den vergangenen Jahren ein Strafverfahren, ein externes Gutachten und eine Umstrukturierung der Jagdverwaltung ausgelöst. Gegenwärtig ist die Jagdverordnung im Grossen Rat in Revision. An der vergangenen Session entschied die Mehrheit, dass dem Bauherrn die Jagd im Kanton künftig verboten sein soll. Die Revision wird in einer zweiten Lesung verhandelt werden.

Roland Inauen ist seit zehn Jahren in der Regierung

Roland Dähler wurde an der Landsgemeinde 2019 als Nachfolge für Daniel Fässler gewählt und ist gegenwärtig regierender Landammann. 2019 sagte Dähler der «Appenzeller Zeitung», dass er sich eine Amtszeit von acht bis zehn Jahren vorstellt. Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements dürfte also noch einige Jahre in der Standeskommission bleiben wollen.

Roland Inauen ist das amtsälteste Mitglied der Standeskommission. Der stillstehende Landammann und Erziehungsdirektor wird am 30. April turnusgemäss regierender Landammann. Es ist bereits seine dritte Amtsperiode als höchstes Mitglied der Standeskommission. Roland Inauen wurde an der Landsgemeinde 2013 als Nachfolger von Carlo Schmid gewählt. Die Wahl fiel knapp aus, es entschieden 33 Stimmen.

Stefan Müller kandidierte 2015 für die Nachfolge des Landwirtschaftsdirektors Lorenz Koller und wurde durch die Landsgemeinde gewählt. Davor war Müller landwirtschaftlicher Berater beim Kanton.

Zwei Sachgeschäfte an der Landsgemeinde

Säckelmeister Ruedi Eberle schaffte beim dritten Versuch 2018 den Sprung in die Standeskommission. Durch Eberle war erstmals die SVP in der Innerrhoder Regierung vertreten. Neben seinem Regierungsratsamt ist Eberle Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident des Golfplatz Gonten.

Als 2019 der damalige Landesfähnrich Martin Bürki plötzlich verstarb, fand der Kanton mit Jakob Signer den Nachfolger. Auch er war zuvor Grossrat für den Bezirk Appenzell und ist Partner einer Unternehmensberatungsfirma.

An der Landsgemeinde 2023 wird das Stimmvolk über zwei Sachgeschäfte befinden. Beide sorgten im Grossen Rat zuvor für wenig Diskussionen und dürften an der Landsgemeinde gute Chancen haben. So sollen durch die Revision des Gerichtsorganisationsgesetztes die Gebühren erhöht werden, welche Beteiligte eines Zivilprozesses tragen müssen. Dazu steht die Revision des Steuergesetzes zur Abstimmung.