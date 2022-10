Politik «Ich bin bereit»: Barbara Gysi will Nachfolgerin von Paul Rechsteiner werden Barbara Gysi will in den Ständerat und die Nachfolgerin von Paul Rechsteiner werden. Die 58-Jährige gab dies via Twitter bekannt: «Ich bin bereit und will in den Ständerat», heisst es in ihrem Tweet.

Vom National- in den Ständerat? Barbara Gysi während der Sommersession in Bern. Bild: Anthony Anex, Keyston (8. Juni 2022)

Barbara Gysi will die Nachfolgerin von Paul Rechsteiner im Ständerat werden. Die 58-Jährige gab dies am 13. Oktober via Twitter bekannt:

Ich bin bereit und will für die Nachfolge von @PaulRechsteiner kandidieren. @SPsangalle pic.twitter.com/YMSTdRAfMj — Barbara Gysi (@BaGysi) October 13, 2022

«Ich bin bereit und will in den Ständerat», heisst es in ihrem Tweet. Sie habe deswegen am Donnerstag, 13. Oktober ihre Kandidatur bei der SP St.Gallen eingereicht. (red)

