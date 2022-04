Podium «Die Schweiz muss ein Zeichen setzen»: Ostschweizer Bundespolitiker debattieren hitzig über das Frontex-Referendum Dafür waren St.Galler FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher und Innerrhoder Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner. Dagegen waren Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser und SVP-Nationalrat Lukas Reimann. Doch obwohl Letztere auf der gleichen Seite standen, waren sie sich in wenigen Punkten einig.

Soll die Schweiz mehr für Frontex bezahlen? Das Tagblatt-Podium mit Franziska Rhyser, Susanne Vincenz-Stauffacher, Lukas Reinemann und Thomas Rechsteiner. Bild: Belinda Schmid

Unabdingbar für besseren Schutz und Sicherheit im ganzen Schengenraum – inklusive der Schweiz –, oder Instrument zur Begehung für Menschenrechtsverletzungen an den EU-Aussengrenzen? Um diese Frage dreht sich der Abstimmungskampf zur Frontex-Vorlage, die am 15. Mai vors Volk kommt.

Konkret geht es darum, ob sich die Schweiz am geplanten Ausbau der europäischen Grenzschutzagentur Frontex beteiligen soll, den die EU im Nachgang der Flüchtlingskrise von 2015 beschlossen hat. Der Beitrag der Schweiz würde von 24 Millionen Franken im Jahr 2021 bis 2027 auf schätzungsweise 61 Millionen Franken steigen. Als Schengen-Mitgliedstaat ist die Schweiz verpflichtet, ihre Beiträge an Frontex zu erhöhen, bei einem «Nein» droht der Ausschluss aus dem Schengenraum – argumentieren zumindest die Befürworter. Es steht also einiges auf dem Spiel.

Entsprechend hitzig war die Debatte unter Ostschweizer Bundesparlamentariern am Tagblatt-Podium zum Frontex-Referendum im Pfalzkeller in St.Gallen, moderiert von Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid und vom stellvertretenden Chefredaktor Jürg Ackermann. Für die Vorlage waren St.Galler FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher und Innerrhoder Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner. Auf der Gegenseite eine untypische Allianz aus St.Gallen: Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser und SVP-Nationalrat Lukas Reimann, dessen Partei die Ja-Parole zur Frontext-Vorlage beschlossen hat.

Systematische Menschenrechtsverletzungen an EU-Aussengrenzen

Franziska Ryser, Nationalrätin (Grüne), St.Gallen. Belinda Schmid

Mit ihrem wichtigsten Argument gegen die Frontex-Vorlage, solle sie beginnen, eröffnet Jürg Ackermann die Diskussion und erteilt Franziska Ryser das Wort. Über die letzten Jahre habe sich Europa zunehmend abgeschottet, sagt Ryser, an den Aussengrenzen sei es zu systematischen Menschenrechtsverletzungen gekommen. Frontex-Mitarbeiter seien teils direkt involviert gewesen und dies sei bis in die höchsten Ebenen geduldet und sogar vertuscht worden. Eine solche Organisation sei nicht bereit für einen derartigen Ausbau.

«Die Schweiz muss ein Zeichen setzen, den Geldbetrag zurückhalten und stattdessen für Reformen innerhalb der Frontex einstehen.

Susanne Vincenz-Stauffacher, Nationalrätin (FDP), St.Gallen. Belinda Schmid

Susanne Vincenz-Stauffacher sagt dazu: «Ein ‹Nein› würde den Austritt aus Schengen bedeuten.» Wenn die Schweiz austrete, könne sie nichts gegen die Menschenrechtsverletzungen unternehmen. Wenn sie hingegen ihren Beitrag zahle, könne man die Frontex aktiv mitgestalten.

Thomas Rechsteiner, Nationalrat (Mitte), Appenzell Innerrhoden. Belinda Schmid

Thomas Rechsteiner vertritt die gleiche Meinung und ergänzt: Die Frontex habe von ihren Verfehlungen gelernt und entsprechende Änderungen eingeführt. Ausserdem schütze Frontex die EU-Aussengrenzen und damit auch die Grenzen der Schweiz – das müsse man unterstützen.

«Es geht um Verantwortung und Sicherheit.»

Als Lukas Reimann das Wort ergreift, ist schnell klar, dass Ryser und er zwar beide gegen die Vorlage stimmen werden, die Gemeinsamkeiten damit jedoch schon am Ende sind. Reimann hält es für unrealistisch, dass Frontex die 55’000 Kilometer EU-Aussengrenze adäquat schützen kann.

Lukas Reimann, Nationalrat (SVP), St.Gallen. Belinda Schmid

«Stattdessen sollte die Schweiz die 61 Millionen Franken in den eigenen Grenzschutz investieren und aus Schengen austreten.»

Nein heisst nicht zwingend Austritt

Darin, dass die Schweiz im Schengenraum bleiben soll, sind sich die anderen drei Nationalräte einig. Doch um die Frage, ob ein Frontex-Nein tatsächlich einen Rauswurf aus dem Schengen-Abkommen zur Folge hätte, dreht es sich an diesem Abend immer wieder. Nein, behaupten Moderator Stefan Schmid und Franziska Ryser. «Ein Austritt ist weder im Interesse der EU, noch der Schweiz», sagt Ryser. Die EU würde auf Verhandlungen eingehen und die entsprechenden Fristen gewähren. Bisher sei die Schweiz auch längst nicht immer pünktlich gewesen.

«Illusorisch», entgegnet Vincenz-Stauffacher.

«Das Zurückhalten der Frontex-Beiträge wird die EU nicht dazu bewegen, ihre Migrationspolitik anzupassen.»

Auch Rechsteiner pflichtet bei: «Die Hoffnung, bei einer Ablehnung der Vorlage eine bessere Verhandlungsposition mit der EU zu haben, ist sehr klein.»