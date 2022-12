Dauerknatsch Keine temporären Pergolen beim «Roten Kreuz»: Der streitbare Wirt aus Arbon scheitert auch mit seiner neuesten Idee

«Rot-Kreuz»-Wirt Gionatan Capuano will in Arbon gleiche Regeln für alle. In Anlehnung an mehrere temporär bewilligte Gastronomiebetriebe am Seeufer hatte er bei der Stadt zuletzt ersucht, seine Pergolen wenigstens vorübergehend aufstellen zu dürfen. Doch auch hierfür erhält er keine Bewilligung. «Ich muss mir jetzt etwas überlegen», sagt Capuano nach der neuesten Niederlage.