PLAGIATSSKANDAL «Die Untersuchungskommission hat kein wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt»: HSG-Rektor weist Plagiatsvorwürfe zurück Zum ersten Mal äussert sich Bernhard Ehrenzeller, der Rektor der Universität St.Gallen, zum Plagiatsskandal. Ein externer Gutachter habe kein Plagiat in der Habilitationsschrift des beschuldigten BWL-Professors feststellen können. Zudem kündigt Ehrenzeller an, die Uni werde Vorwürfen von Studierenden nachgehen.

HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller: «Uns beschäftigt sehr, dass solche Vorwürfe geäussert werden.» Bild: Donato Caspari

Ein BWL-Professor der HSG soll in seiner Habilitationsschrift abgeschrieben haben: Zu diesem Schluss kommt der renommierte österreichische Plagiatsprüfer Stefan Weber. Die HSG hingegen zieht die Befunde von Weber in Zweifel. «Aus unserer Sicht hat der externe Experte, den das ‹Tagblatt› miteinbezogen hat, kein Plagiat festgestellt», sagte Mediensprecher Achim Podak am Freitag dem Fernsehsender TVO.

Am Dienstagabend hat sich nun HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller zum ersten Mal zum Plagiatsfall geäussert. In einem auf der Uniwebsite publizierten Interview nimmt er ausführlich Stellung. Ehrenzeller widerspricht dem Vorwurf, die Universität habe den Plagiatsverdacht gegen den BWL-Professor nicht ernst genommen. «Das stimmt nicht. Uns beschäftigt sehr, dass solche Vorwürfe geäussert werden.» Die HSG habe höchste Ansprüche an die wissenschaftliche Integrität und die Feststellung von Plagiaten.

Kommission findet kein wissenschaftliches Fehlverhalten

Gemäss Ehrenzeller hat in einem ersten Schritt eine Vertrauensgruppe geprüft, ob ein Anfangsverdacht vorliegt. In einem zweiten Schritt habe er eine Untersuchungskommission eingesetzt, welche die Vorwürfe zwischen August 2021 und Mai 2022 näher prüfte. Die Kommission wiederum zog einen «unabhängigen, in seinem Fachgebiet renommierten Wissenschaftler als auswärtigen Experten» für ein Gutachten bei. Dieser habe geprüft, ob die Übernahmen aus der Dissertation und weiteren Drittwerken ein wissenschaftliches Fehlverhalten im Rahmen des Habilitationsverfahrens darstellen.

Ehrenzeller sagt im Interview:

«Aufgrund des Gutachtens hat die Untersuchungskommission kein wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt.»

Er habe deshalb gestützt auf den Antrag der Kommission das Verfahren eingestellt.

«Überschneidungen festgestellt»

Auf die Frage, ob die Kommission tatsächlich keine einzige plagiierte Stelle gefunden habe, antwortet Ehrenzeller: «Die Initialprüfung durch die Plagiatsfachstelle der Universität St.Gallen mit der Prüfsoftware Turnitin hat Überschneidungen zwischen der Dissertation und Papers aus der kumulativen Habilitationsschrift festgestellt.» Die Ähnlichkeit zur Dissertation des Professors sei jedoch wesentlich geringer, als eine Rechtsanwältin, die Studierende vertreten hat, im August 2021 vorgebracht habe.

Ehrenzeller betont:

«Laut dem externen Gutachter, den die Untersuchungskommission beigezogen hatte, konnte kein Plagiat festgestellt werden.»

Der HSG-Rektor verweist darauf, dass es sich bei der untersuchten Habilitation um eine sogenannte kumulative Habilitation handelt. Die Überprüfung einer solchen sei anspruchsvoll und könne nicht abschliessend mit einer Plagiatssoftware erfolgen. Der Grund dafür sei, dass bei kumulativen Arbeiten einzelne Bestandteile vor der Abgabe der Arbeit publiziert sein können. Die Software zeige dann Plagiate an, die keine seien.

Ehrenzeller äussert sich im Interview auch zu den Vorwürfen, der BWL-Professor habe Arbeiten seiner Studierenden als Erstautor publiziert: «Unsere Sorge gilt selbstverständlich den betroffenen Studierenden. Auch in diesem Fall gehen wir den Vorwürfen nach.»