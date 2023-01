Plagiatsaffäre Medienorientierung mit ausgewählten Journalisten: Freigestellter HSG-Professor wehrt sich gegen Vorwürfe Einer der beiden vorläufig freigestellten HSG-Professoren, Wolfgang Stölzle, stellt sich erstmals öffentlich den Fragen von Journalisten. Doch nicht alle waren willkommen: Während ausgewählte Medien informiert wurden, mussten andere draussen auf der Strasse warten - darunter das «Tagblatt».

Zur Medienorientierung waren nur ausgewählte Journalisten eingeladen. Bild: Raphael Rohner

Kurz vor Weihnachten zogen die Leitung der Universität St.Gallen und der zuständige St.Galler Regierungsrat Stefan Kölliker die Notbremse: Zwei Betriebswirtschaftsprofessoren wurden vorläufig freigestellt. Sie bekamen Rayonverbot und Rektor Bernhard Ehrenzeller leitete umfangreiche Ermittlungen gegen die Professoren ein. Es geht um wissenschaftliches Fehlverhalten der Professoren in mehreren Fällen sowie Unklarheiten über die Abgrenzungen einer privaten Beratungsfirma eines Professors und des Instituts für Supply Chain Management.

Die beiden freigestellten BWL-Professoren, die das Institut als Co-Leiter führten, liessen mehrmals über ihren Anwalt verlauten, dass sie nichts sagen wollen – bis jetzt: Der Rechtsanwalt von Professor Wolfgang Stölzle verschickte diese Woche mehrere Einladungen für eine Medienorientierung in seiner Kanzlei. Stölzle wolle persönlich Stellung nehmen und seine Sicht der Dinge schildern - mitten während laufenden Untersuchungen gegen ihn.

Mehrere Journalisten stehen an diesem Nachmittag vor der Anwaltskanzlei Küng in Gossau und Stölzle fährt vor: In einem weissen Geländewagen braust der vorläufig freigestellte Betriebswirtschaftsprofessor an den Journalisten vorbei in die Tiefgarage. An der Seite seines Autos steht geschrieben: «Grosser Rüpel».

Nur wenige auserwählte Medienschaffende bekommen Zutritt zur Medienorientierung des Professors. Während ein halbes Dutzend Journalisten in die Kanzlei gelassen wird, werden andere Medien an der Türe abgewiesen, auch diese Zeitung: «Wir bitten Sie, wieder zu gehen, Sie sind hier nicht erwünscht», lässt eine Frau am Eingang verlauten.

Der zuständige Anwalt von Professor Stölzle, Marcel Aebischer, verteidigt dieses Vorgehen: «Wir konnten aus Platzgründen nicht alle Journalisten in unsere Kanzlei kommen lassen. Darum haben wir selektioniert.» Eine Medienmitteilung gibt es auch nicht. Der Unmut unter den Journalisten, die nicht in die Kanzlei dürfen, ist gross: «Einfach unfair und sehr bizarr», sagt ein angereister Reporter einer nationalen Boulevardzeitung.

Professor Stölzle beantwortet keine Fragen persönlich

Nach rund zweieinhalb Stunden verlassen die auserwählten Journalisten die Kanzlei wieder. Dann fährt auch Stölzle mit dem Geländewagen seiner Beratungsfirma davon, ohne auch nur eine Frage der Journalisten beantwortet zu haben.

Gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF äussert sich Professor Stölzle erstmals öffentlich zu den laufenden Untersuchungen der HSG. Ein persönliches Interview gibt Stölzle jedoch nicht. Sein Anwalt sagt im Regionaljournal: «Meinem Klienten gegenüber wird weder von der Universität noch von sonst jemandem irgendein Vorwurf im Zusammenhang mit Plagiaten gemacht. Trotz allem wird er in den Berichterstattungen, die gut seit zwei Monaten laufen, immer wieder genannt, und das ist ein falscher Eindruck.» Stölzle ist gemäss Recherchen dieser Zeitung Co-Autor eines ganzen Kapitels der Habilitationsschrift seines Institutskollegen, der im Zentrum der Plagiatsaffäre steht. In der Arbeit hat der renommierte Plagiatsexperte Stefan Weber zahlreiche Plagiate gefunden und aufgelistet.

Stölzle soll, so der Vorwurf, Drohschreiben an Studierende verschickt haben. Er und sein Anwalt betonen jedoch, dass sie nur einen Brief an einen ehemaligen Doktoranden geschickt haben. Dieser soll laut Stölzle und Aebischer eine «regelrechte Vernichtungskampagne» gegen die beiden Professoren führen. Stölzle und sein Anwalt bekamen von der Universität einen Rüffel, weil ihr Schreiben den Anschein erweckte, Anwalt Aebischer würde das Institut für Supply Chain Management juristisch vertreten. Aebischer fordert in diesem Brief, dass Studierende weitere Berichterstattungen stoppen sollen. Die Universität St.Gallen teilte mit, dass Rechtsanwalt Aebischer weder als Vertreter der Universität noch des Instituts mandatiert war.

Stölzle ist sich keiner Schuld bewusst

Die Universität St.Gallen ermittelt derzeit in mehreren Untersuchungen gegen Wolfgang Stölzle. Einerseits soll der Logistikprofessor mit seiner Beratungsfirma unsauber gewirtschaftet haben. Unter anderem soll Stölzle Forschungsaufträge und damit verbundene Gelder, die für die Universität waren, an seine private Beratungsfirma umgeleitet haben. Ebenso sollen Unklarheiten geklärt werden über Abrechnungen für Stölzles Beratungsfirma, welche die Räumlichkeiten und das Inventar der Universität St.Gallen genutzt haben soll. Andererseits laufen Untersuchungen gegen ihn im direkten Zusammenhang mit dem Plagiatsvorwurf und Drohschreiben gegen Studierende. Gegenüber der NZZ betont Stölzle, er sei von der eingesetzten Untersuchungskommission nicht als Beschuldigter einvernommen worden, sondern als Auskunftsperson.