Plagiatsaffäre Interne Untersuchungen: HSG entzieht Professor Wolfgang Stölzle die Institutsleitung Die Universität St.Gallen entzieht Wolfgang Stölzle die Leitung des Instituts für Supply Chain Management. Das geht aus einer Mitteilung vom Montag hervor. Einzelne schwere Vorwürfe gegen den Institutsleiter haben sich erhärtet. Die Klärung der Plagiatsvorwürfe zieht sich hin.

Rektor Bernhard Ehrenzeller, Präsident des Universitätsrates, Stefan Kölliker und Kommunikationschef Adrian Sulzer, von rechts, an der Medienkonferenz der HSG. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Das Institut für Supply Chain Management (ISCM) wird per sofort nicht mehr von Wolfgang Stölzle geleitet, heisst es in einer Medienmitteilung der Universität St.Gallen (HSG) vom Montagmittag. Die HSG ergreift diese Massnahme gestützt auf eine laufende Administrativuntersuchung und den Bericht der eingesetzten Prüfgruppe unter Vorsitz des ehemaligen Bundesrichters Niklaus Oberholzer. Die Führung des Instituts übernimmt bis auf Weiteres Thomas Friedli, der im Februar 2023 als Beistand im ISCM eingesetzt worden war.

Nicht alle Vorwürfe, die von verschiedenen Seiten gegen Wolfgang Stölzle erhoben worden sind, konnten erhärtet werden, heisst es weiter in der Mitteilung. Einzelne schwere Vorwürfe haben sich aber bestätigt oder es besteht Grund zur Annahme, dass sie zutreffen könnten. Dies insbesondere in Bezug auf erhebliche Mängel in der Instituts- und Personalführung und die Beziehung zur privaten Firma von Stölzle. Zusammengefasst kommt die Prüfgruppe bezogen auf Wolfgang Stölzle und das ISCM zu folgenden Hauptbefunden:

Die Einordnung des Instituts in gesamtuniversitäre Abläufe fehlte.

Es bestand eine problematische Führungskultur.

Es gab eine starke Vermischung dienstlicher und privater Interessen.

Aktuell laufen für den Abschluss des Administrativverfahrens noch vertiefende Abklärungen. Auf dieser Basis können weitere Massnahmen ergriffen werden. Zudem hat der Universitätsrat das Rektorat beauftragt, bis im Herbst Lösungsansätze zu den Themenkomplexen Professorenunternehmungen, Nebenbeschäftigungen sowie Beschäftigung von Familienmitgliedern sowie Partnerinnen und Partnern zu entwickeln und bis im Spätsommer vorzulegen.

Klärung der Plagiatsvorwürfe dauert an

Weiter heisst es im Communiqué, die Abklärungen der Plagiatsvorwürfe gegen einen Titularprofessor der HSG würden langsamer als geplant vorankommen. Es stellte sich als schwierig heraus, geeignete, unabhängige Fachleute für die Überprüfung zu finden. Nach mehreren Absagen konnten erst Ende April 2023 zwei qualifizierte externe Fachpersonen für die Mitarbeit in der Kommission gewonnen werden.

Das Einholen der nötigen externen Gutachten erforderte ebenfalls mehr Zeit als erwartet. Die HSG wird zum Gesamtergebnis der Überprüfung so rasch wie möglich kommunizieren, heisst es weiter in der Mitteilung. Zudem steht sie mit der Technischen Universität Darmstadt in Kontakt, welche bereits im Februar 2022 eine Kommission zur Überprüfung der dort eingereichten Dissertation des Titularprofessors eingesetzt hat.

Um Aufsicht und Kontrolle an der in den vergangenen Jahren stark gewachsenen HSG zu stärken und die Rahmenbedingungen für Doktorierende zu verbessern, sind das neue Universitätsgesetz und die Doktoratsreform entscheidend.

Verbesserungen mit dem neuen Universitätsgesetz

Der Fall von Wolfgang Stölzle und dem ISCM hat exemplarisch gezeigt, dass das jetzige System der Aufsicht über die Institute, das stark auf Kooperation und Selbstdeklaration setzt, nachgebessert werden muss. Laut Medienmitteilung sei das Problem erkannt und im Rahmen der Revision des Universitätsgesetzes mehrfach adressiert worden. (pd/vat)

Update folgt ...